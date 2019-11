Français et Thorens, le nouveau tandem vaudois

Les électeurs vaudois ont décidé d’envoyer un homme libéral­radical et une femme Verte au Conseil des États. La candidate socialiste Ada Marra fait les frais de ce choix teinté de parité – partisane et de genre – sorti des urnes. «La vague verte du premier tour se confirme, mais la vague violette s’arrête aux portes du Conseil des États», commente Adèle Thorens, la nouvelle sénatrice écologiste. Elle formera le duo vaudois à la Chambre haute avec l’increvable Olivier Français.

Confortable première place

Le sortant PLR réédite son exploit de 2015. Troisième et distancé par le ticket rose-vert au premier tour, le radical lausannois a rebattu les cartes au deuxième. Il fait même mieux qu’il y a quatre ans, finissant à une confortable première place. Il distance sa poursuivante Verte de 3000 voix et enfonce de près de 10'000 voix la socialiste. Le président du PLR Vaud, Marc-Olivier Buffat, analyse à chaud: «Quand on voit qu’Olivier Français remonte de 29 points par rapport au 20 octobre, c’est forcément le ralliement de toutes les forces de droite. Des gens qui se trouvent proches du PLR, proches de l’UDC, mais aussi des gens qui ont été séduits par la personnalité d’Olivier Français et, surtout, son travail à Berne.» Nuria Gorrite (PS), présidente du Conseil d’État, fait un peu le même constat: «Le peuple vaudois n’allait pas sanctionner un type qui fait du superboulot aux États.»

«Ça va être serré»

Au siège du PLR, place de la Riponne, dès midi on vit l’avancement du dépouillement sous haute tension. L’ancien secrétaire général du parti, Philippe Miauton, fait turbiner son ordinateur, qui crache les projections réactualisées en permanence. L’écart final projeté entre Français et Marra est d’environ 4000 suffrages, dès la publication des premiers résultats. Prudent, Miauton prévient ses rares collègues de parti présents: «Ça va être serré.» Mais à 12h50, quand Lausanne livre ses résultats, les sourires s’affichent.

Un quart d’heure plus tard, l’affaire est entendue. Une bouteille de blanc est ouverte. Olivier Français arrive au secrétariat du PLR à 13h30. Il s’enferme dans la salle avec la quinzaine de membres présents, faisant sortir les journalistes. Sa première réaction aura donc lieu à huis clos. Même son épouse, arrivée quelques instants après, trouve porte close. Connu pour ses larmes de joie lors des victoires, Olivier Français n’a pourtant pas vu ses glandes lacrymales échapper à son contrôle, cette fois. «Il avait la voix chevrotante, c’est tout», rapporte un témoin.

Malaise entre PS et Verts

Dans le camp rose-vert réuni ce dimanche dans le restaurant Bellini, à un jet de pierre du château cantonal, les sentiments sont contrastés. Une salle, deux ambiances. Très tôt après les premiers résultats, à midi, le malaise est palpable. Entre des écologistes qui voient se dessiner une victoire et des socialistes à la défaite aussi humiliante que surprenante et inhabituelle.

La revanche

Pensez! Il y a quatre ans, ils consolaient les Verts après la déconvenue de Luc Recordon. Au moment où eux voyaient la machine à gagner Géraldine Savary conserver son siège avec une facilité déconcertante. Aujourd’hui, le PS perd ce siège, laissé vacant par Géraldine Savary.

Le coup de massue définitif est donné par les résultats lausannois. Les camarades affluent mais n’y croient plus. Les trois conseillères d’État socialistes, accompagnées de la présidente Jessica Jaccoud font une entrée groupée, tout en retenue. Haussements d’épaules, regards empathiques des amis écolos. Il y a de la gêne chez le petit cousin vert, propulsé premier parti de gauche du canton.

Ada Marra «désolée»

Les deux candidates arrivent ensemble au resto italien. Ada Marra commence. Face aux sympathisants roses et verts, elle remercie sa colistière, rappelle qu’elle continuera la bataille au National, avant de conclure, au bord des larmes par un «désolée si je vous ai déçus».

Adèle Thorens poursuit: «Je suis touchée et émue par la confiance que me font les Vaudois, mais c’est aussi douloureux de voir qu’Ada ne passe pas.» La gagnante s’apprête à travailler avec son binôme PLR, qu’elle connaît depuis l’époque où elle siégeait au Conseil communal à Lausanne. «Nous venons de deux partis différents, mais Olivier Français est un PLR ouvert aux questions environnementales», estime-t-elle. L’analyse à chaud du succès PLR confirme les Vert’libéraux dans le rôle d’arbitre qu’ils pourraient jouer ces prochaines années. Après leur percée du 20 octobre, ces derniers ont appelé à voter Français et Thorens. Leur électorat a suivi. La présidente du PS Vaud, Jessica Jaccoud, relève que «ce résultat est symptomatique de la vague verte du premier tour, l’électorat se soucie du climat».

Le reste de la droite n’a pas flanché. «Olivier Français a fait une remontada qui me laisse sans voix, a lâché Ada Marra. L’UDC s’est vraiment mobilisée en masse, on peut vraiment tirer aussi ça comme leçon.»

Le casting socialiste est critiqué

Olivier Français aura fait la course en tête du début à la fin, talonné par Adèle Thorens. Les socialistes s’apprêten, eux, à vivre des lendemains difficiles. «Ce sont les responsables de cette situation qui doivent faire des commentaires, pas moi», coupe Roger Nordmann, candidat malheureux (pour 7 voix) à la primaire socialiste pour désigner le ticket socialiste aux États.

Le questionnement sur le casting des camarades pour cette élection à la majoritaire se fait toutefois de plus en plus persiflant au fil de l’après-midi. Croisée au stamm, la conseillère d’État socialiste Cesla Amarelle commente sobrement les résultats du jour: «Il faut que le PS apprenne à perdre.»

Le Parti socialiste est même perdant dans son fief lausannois

Le Parti socialiste n’a pas connu un échec aussi cuisant en terres vaudoises depuis des années. Il perd le siège aux États que Michel Béguelin avait décroché en 1999 et que Géraldine Savary occupait depuis 2007. La dernière décennie avait été faste pour les roses. Ils sont devenus majoritaires au Conseil d’État, avec l’allié Vert, en 2012. Une majorité qu’ils ont encore confirmée en 2017 et en mars dernier avec l’élection de Rebecca Ruiz. Principale victime de dimanche, Ada Marra rappelle une réalité que les socialistes avaient peut-être perdue de vue au fil de leurs victoires successives: «La droite s’est mobilisée dans ce canton alors qu’on a cru qu’elle était affaiblie. Mais non, elle est là.»

Il n’y a pas si longtemps, la seule règle qui prévalait chez les camarades pour une élection était de choisir le candidat qui avait le plus de chances de décrocher le siège. Mais lors du congrès de désignation pour le ticket aux États, le facteur femme a joué un rôle déterminant dans la décision des militants. Une fois les résultats de dimanche tombés, certains camarades ont estimé que c’est un luxe que le parti ne pouvait pas se payer. Pierre-Yves Maillard, locomotive électorale évidente, aurait dû prendre le lead. Leçon de la défaite: la candidature d’Ada Marra est désormais jugée trop clivante. «Ce n’est pas sur une élection comme celle-ci qu’une candidate devient plus rassembleuse, tranche une élue socialiste. Dans une élection à la majoritaire, les caractères se confirment. Il fallait quelqu’un de rassembleur pour les Vaudois et nous nous sommes trompés.»

Les sept voix qui séparaient Ada Marra de Roger Nordmann, chef de groupe au National, lors du congrès de désignation, sont revenues dans de nombreuses mémoires, dimanche au fil de la journée.

Une légère démobilisation aurait aussi défavorisé les roses. «Les Jeunes Verts en particulier se sont moins mobilisés qu’au premier tour», dit un écologiste. Un socialiste tance la gauche radicale. «SolidaritéS aurait pu être plus explicite au lieu de faire des déclarations alambiquées.»

Mais dans toute la gauche, on voit plutôt dans cet échec un phénomène plus profond, plus structurel. Le Parti socialiste serait en fin de cycle, amarré à ses compromis dynamiques et décevant pour ceux qui veulent une gauche plus affirmée. Dépassé par le petit cousin Vert, devenu grand avec le temps et la force du changement climatique. Un signal communal est particulièrement criant: à Lausanne, fief PS par excellence, les roses ont été battus, et largement, par leurs alliés écologistes. Cela n’était jamais arrivé. Un peu plus d’un an avant les élections communales, cette nouvelle donne a potentiellement de quoi faire trembler les appareils de partis.

Les socialistes ont beau régner sur le château cantonal, ils ont perdu les élections fédérales 2019. Un échec qui signe la fin d’un cycle victorieux et le début d’une remise en question.