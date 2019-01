Fribourg fortement touché par la diarrhée bovine

La diarrhée virale bovine (BVD) a fait l’objet d’une campagne fédérale d’éradication entre 2008 et 2012, alors que l’Institut de virologie vétérinaire de l’Université de Berne estimait que le virus causait chaque année des pertes directes se chiffrant à quelque 10 millions de francs. La campagne a permis de baisser le taux d’infection de 2% à 0,5%. Un million et demi de bêtes ont été testées. Près de 15'000 vaches, génisses et veaux infectés ont été abattus. Le nombre de cas a fortement chuté, passant de 4'500 (2008) à 44 (2014). Malgré tout, le virus a continué de sévir.

Près de 7'900 cas depuis 2008

Le sud du canton de Fribourg a été particulièrement touché par cette recrudescence. En cette même année 2016, 32 troupeaux infectés y étaient recensés (soit près de 30% des cas suisses) et 208 veaux étaient abattus, contre 13 en 2015 et 9 en 2014, selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Même tendance au début de l’année 2017: alors que 17 cantons annonçaient de nouveaux cas d’infection, 26 des 77 exploitations concernées se trouvaient dans le canton de Fribourg. La propagation du virus y serait liée à une très forte concentration d’exploitations laitières avec des animaux qui pâturent, à des mouvements d’animaux importants et à l’importance de l’économie alpestre de la région.

Autre chiffre: depuis 2008, près de 7'900 annonces d’exploitations touchées ont été faites en Suisse. Le canton de Fribourg à lui seul en a enregistré plus de 700, soit environ 9%. (24 heures)