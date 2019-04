Futures votations pour un parking souterrain à Vevey

Les Veveysans voteront le 19 mai prochain sur l'initiative réclamant la construction d'un parking souterrain sous la place du Marché. Les tenants du projet ont lancé leur campagne: ils veulent rendre à cette place «sa splendeur d'antan» en y supprimant les véhicules.

Rendre cette place piétonne lui redonnera de la vitalité culturelle, commerciale, administrative et touristique, estiment mardi les initiants. Les usagers pourront se garer en sous-sol tout au long de l'année pour prendre part aux différentes activités qui se tiennent dans la vieille ville de Vevey (VD) et ailleurs, poursuivent-ils.

Le comité d'initiative, qui a récolté près de 2500 signatures pour ce projet, est clair: il veut maintenir un parking à cet endroit au vu de sa proximité avec les activités et les emplois. Et de donner en exemples les lieux culturels qui bordent la place comme les cinémas, théâtres, la salle del Castillo et des galeries.

Outre le réaménagement total de la place du Marché, les initiants veulent élargir la zone piétonne en supprimant le trafic motorisé sur quai Perdonnet. Ils veulent aussi élargir le calendrier des manifestations sur la place.

Public-privé

Côté financement, les partisans du parking souterrain tablent sur un partenariat public-privé. «La gestion privée du parking générera pour Vevey une redevance convenue par contrat jusqu'à l'expiration du droit de superficie. A échéance de ce dernier, le parking redeviendra propriété de la Ville», écrivent-ils dans le communiqué. (ats/nxp)