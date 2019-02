Garagistes jugés pour une fumeuse affaire d'incendie

Le Tribunal correctionnel de Lausanne se penche depuis lundi sur une affaire apparemment fumeuse d’incendie d’une carrosserie, plus de quatre ans après les faits. Le feu s’était déclenché le 31 décembre 2014. Il en avait résulté d’importants dégâts. Sur le banc des accusés, venus librement à leur procès: deux ressortissants portugais, le patron de la carrosserie et un mécano, tous deux répondant d’incendie volontaire. Du côté du plaignant: la compagnie d’assurances qui n’a pas envie de dédommager cet entrepreneur assuré pour «les risques d’interruption d’exploitation, perte de revenus et frais supplémentaires» à hauteur de 1,2 million de francs.

Incendie intentionnel

Les deux garagistes plaident non coupables. Ils considèrent qu’aucun élément concret ne permet de les mettre en cause. L’incendie serait dès lors soit accidentel, soit l’œuvre d’une tierce personne non identifiée. Le Ministère public lui-même retient que le feu a été allumé par une personne qui n’a pas été identifiée à ce jour, mais que ce sont les deux accusés qui ont tout mis en place pour qu’il puisse être déclenché. Le scénario présenté au tribunal par le Parquet n’est pas banal.

Le Ministère public soutient que, début 2014, le patron de cette carrosserie de l’Ouest lausannois avait entrepris des démarches pour vendre son affaire, déclarant refuser de la céder à moins de 1,2 million. Aux prises avec des difficultés financières et ce projet de vente n’aboutissant pas, il aurait décidé d’y mettre le feu pour encaisser l’argent de l’assurance.

Afin d’éviter que les soupçons se portent sur lui, il aurait mandaté une connaissance – son coaccusé mécanicien – pour que le sinistre se produise pendant qu’il se trouvait en vacances en famille au Portugal.

L’incendie aurait non seulement été programmé, mais aussi préparé. Cela ressortirait de l’achat quelques semaines auparavant de nombreux bidons de xylène, produit inflammable servant à diluer la peinture ou nettoyer les outils.

Durant la semaine de Noël, le présumé comparse, qui se trouvait au Portugal, a effectué un voyage éclair en Suisse en avion pour y chercher une dépanneuse et la conduire dans son pays. C’est lui qui aurait procédé à cette occasion aux derniers préparatifs dans la carrosserie, en disséminant des bidons de xylène. Cela à l’intention du complice non identifié qui aurait répandu le liquide et bouté le feu dans la soirée. Une vingtaine de véhicules étaient stationnés dans les locaux à ce moment-là.

À la recherche du mobile

La Cour s’est longuement penchée lundi matin sur les méandres de la comptabilité de ce carrossier. Cela afin de tenter d’étayer par les chiffres l’hypothèse d’un éventuel mobile financier. L’intéressé dément s’être trouvé en réelle difficulté, même s’il s’était séparé d’un important garage qui lui envoyait des clients. «Tout cela n’est que suppositions sans fondement, déplorait-il dans les pas perdus du tribunal. Il y a quatre ans que je suis persécuté par cette affaire.»

Les soupçons seraient moins gênants s’ils n’étaient alourdis par les magouilles au détriment des assurances reprochées par ailleurs à son présumé complice. Ce mécanicien a admis du bout des lèvres des «arrangements» relevant d’arnaques à l’assurance en facturant des montants exagérés lors de réparations plus ou moins fictives à la suite de collisions. Le procès se poursuit. (24 heures)