Hydrocarbures: l’extraction d’un compromis n’a pas encore abouti

Les Vaudois auront-ils à voter sur l’initiative des Verts anti-gaz de schiste? Vraisemblablement, si l’on en juge par les débats du Grand Conseil de mardi.

Même amendé par la majorité du Grand Conseil, le contre-projet du Conseil d’État – une loi sur les ressources naturelles du sous-sol – reste trop permissif aux yeux des initiants. Il interdit la recherche et l'exploitation du gaz de schiste, du tight gas et du gaz de couche mais permet celles des hydrocarbures ne nécessitant pas de fracturation de la roche, une méthode contestée. La gauche, elle, veut une interdiction totale afin de donner un «signal clair» et tourner le dos aux énergies fossiles. Or, en première lecture de la loi, cette vision n’a pas convaincu la majorité. À moins d’une entente gauche-droite négociée en coulisses ces prochains jours, il en ira de même lors du second débat.

Deux camps bien distincts

Le député écologiste Raphaël Mahaim se désole de la situation, estimant que son camp a fait «des concessions majeures» en proposant un compromis, résumable ainsi: Si un forage de géothermie profonde tombe par hasard sur du gaz de schiste, l’État pourra, s’il le veut, autoriser son exploitation, sous conditions strictes et moyennant des mesures compensatoires. Proposition refusée la semaine passée par l’hémicycle. Les fronts en présence sont clairs: PS, Verts, gauche radicale et PDC-Vaud Libre d’un côté, PLR, UDC et Vert’libéraux de l’autre.

«Personne ne compte faire fortune ici en exploitant des hydrocarbures, le Canton de Vaud n’est pas un eldorado. Si on ne peut pas y renoncer, que sommes-nous prêts à faire pour relever le défi climatique?»

Le camp bourgeois, justement, reste sceptique sur le fait que les Verts retireront leur initiative en cas de compromis. «J’ai posé la question en commission et la réponse a été bien moins péremptoire qu’aujourd’hui devant le plénum», a relevé l’UDC Philippe Jobin. Plaidant pour le contre-projet, la PLR Carole Schelker a relevé que la transition énergétique devait faire appel à des ressources locales – pourquoi pas des hydrocarbures, du moment que leur extraction ne nécessite pas de fracturer la roche. «Une façon de moins dépendre de l’importation de gaz venant de l’étranger.» «Notre territoire est exigu, fortement urbanisé, a martelé Raphaël Mahaim. Personne ne compte faire fortune ici en exploitant des hydrocarbures, le Canton de Vaud n’est pas un eldorado. Si on ne peut pas y renoncer, que sommes-nous prêts à faire pour relever le défi climatique?»

Si le débat se cristallise autour des énergies fossiles, la loi veut aussi faire la promotion de la géothermie. Un point qui fait l’unanimité. la ministre PLR Jacqueline de Quattro a d’ailleurs rappelé qu’il fallait aller de l’avant sur ce dossier: le soutien financier de la Confédération aux porteurs de projets de géothermie ne durera que jusqu’en 2025. (24 heures)