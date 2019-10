Glion et Ducasse veulent réinventer l’art de vivre

Auréolé de ses 18 étoiles Michelin, le cuisinier Alain Ducasse fait toujours recette. À Paris, une quarantaine de journalistes ont pris part, jeudi dernier, à la conférence de presse liée au rachat, en juin, des Écoles Ducasse par le groupe lausannois Sommet Education, lancée pourtant une heure après l’annonce de la mort de Jacques Chirac. C’est que la transaction et le plan d’actions que les deux protagonistes s’apprêtaient à dévoiler ne sont pas dénués d’importance. En acquérant 51% des parts de Ducasse Education, Sommet Education n’entend rien de moins que de devenir le leader mondial dans le management hôtelier et la formation aux arts culinaires, dans un secteur de l’hospitalité à forte concurrence, notamment avec l’École hôtelière de Lausanne.

«Notre association va bien au-delà de l’hôtellerie et de la restauration, à une époque où l’art de vivre est devenu plus important que le fait de posséder, précise Benoît-Étienne Domenget, PDG de Sommet Education. L’expérience client représente aujourd’hui déjà un emploi sur neuf. Le monde est désormais notre terrain de jeu.» «Et nous avons aussi quelques ambitions d’influencer l’art de vivre, selon le mode français», glisse Alain Ducasse, l’homme aux 31 restaurants, qui préserve toujours 49% des parts de Ducasse Education.

En associant ses écoles au groupe lausannois, le cuisinier-manager entend accélérer son développement international. Et remplir son nouveau Paris Campus spécialisé dans les arts culinaires et de la pâtisserie, à Meudon, qui accueillera ses premiers étudiants dans un an. «Pour aller plus vite, il fallait que je m’associe. Et, dans ce cadre, je ne vois rien de mieux que l’enseignement à la suisse, avec sa juste rigueur et sa discipline.» Pour l’heure, il n’est toutefois pas question de créer une École Ducasse en Suisse. «Dans notre univers mobile et digital, le lieu d’implantation d’un campus importe peu. Un étudiant cherche avant tout une mise en réseau», dit Benoît-Étienne Domenget. «Glion et Meudon seront complémentaires, ajoute Alain Ducasse. Paris Campus sera une interface d’une société qui évolue, un outil à l’écoute du monde, sur lequel je garde les yeux ouverts.»

Le cap des 10 000 étudiants

De son côté, Sommet Education, à la tête des institutions d’enseignement Glion et Les Roches (VS), comprenant six campus en Suisse, en Angleterre, en Espagne et en Chine, élargit son offre de formation et complète le panel des cursus proposés. Pour répondre à la demande croissante de formation post graduate en hôtellerie, Glion propose d’ailleurs depuis le mois dernier de nouveaux cursus de master, l’un en gestion du luxe et de l’expérience client, l’autre en hôtellerie et entrepreneuriat, des domaines en pleine expansion.

Pour Benoît-Étienne Domenget, l’association entre la gastronomie française et le modèle d’éducation suisse vise à offrir la palette de formations la plus large: «Pour faire face aux besoins du tourisme, il faut des talents, beaucoup. Notre but est donc de passer de 6000 étudiants à 10 000 dans les cinq ans.» Cela en se plaçant résolument dans le créneau de l’industrie de l’expérience client.

L’expérience client? Pour les hommes, ce serait avant un service impeccable. Pour les femmes, davantage de sensations. Elle est née à la suite du changement de comportements de consommateurs. Pour les baby-boomers, l’expérience vient s’ajouter à la possession d’objets. Pour la génération Y (20-40 ans), elle la remplace. «Notre mission d’éducateurs est donc d’adapter nos formations à cette évolution, conclut Benoît-Étienne Domenget. Si l’hôtellerie, la gastronomie et le tourisme sont les fers de lance de l’expérience client, ce secteur concerne de plus en plus de branches. Et nous croyons beaucoup à l’intelligence du geste.» En enrichissant ses programmes de formation, Sommet Education n’oublie pas ses fondamentaux.

«Ce sera une offre pour tous, partout et tout au long de la vie, annonce ce dernier. Celui qui pense qu’une formation initiale suffit se trompe. La nôtre sera continue. Notre portefeuille variera en durée et en profondeur, avec une extension dans les métiers de l’art de vivre.»