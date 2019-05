Grands frissons dans les cultures vaudoises

Les saints de glace sont encore à venir, mais les producteurs vaudois ont vu leurs champs, vergers et vignes frissonner dans la nuit de dimanche à lundi, et s’attendaient à un nouveau coup de froid la nuit suivante. Certains agissent, certains attendent, le nez dans leur application météo; tous croisent les doigts.

Les coins à gel des vignobles

Sur les coteaux du Chablais, Jean-Noël Favre a placé des bougies dans ses vignes les plus sensibles il y a un mois, mais ne les a pas allumées lundi. «Il faut une heure de travail à quatre pour tout allumer dès 4 h 30», témoigne-t-il. S’il connaît les coins sensibles, c’est grâce au gel de 2017. «Notre compte en banque a morflé: on a perdu 150 000 francs. Cette année, on a assuré les vignes sur Aigle.» De nombreux viticulteurs et agriculteurs ont fait ce choix (lire encadré).

Anne Müller, vigneronne en biodynamie à Yvorne, parle aussi de la «chance» d’avoir pu repérer les coins à gel en 2017. «Je vais traiter ces parcelles à la valériane, cela déstresse la vigne et apporte une ambiance de chaleur (+ 0,5 à 1 degré) en prévention avec la silice de corne.» La productrice maintient un enherbement haut, comme le veut la culture biologique. Selon la théorie agronomique, cela favorise le gel des bourgeons en maintenant un microclimat proche de ces derniers. Elle ne fauchera pas. «Mon observation empirique me fait penser à un effet tapis qui maintient le gel au sol, indique-t-elle. En 2017, sur une parcelle de gamaret touchée à 75%, ça a gelé où il n’y avait pas d’herbe et pas gelé où il y en avait…»

À Aigle, Bertrand Cheseaux a équipé ses vergers d’un système d’arrosage. En gelant, les gouttes d’eau dégagent de la chaleur que les plantes absorbent. Cette arme est répandue en Valais et dans le Chablais.

À Saint-Saphorin, le vigneron en culture biologique Gérald Vallélian rappelle le rôle de la situation géographique. «À Lavaux, on est aidés par la pente et la bise qui brasse l’air froid, mais aussi par le lac à 12 degrés, qui fait office de radiateur.» Noémie Graff, à Begnins, profite aussi d’être dans «un coin à bise». Si l’aération du vignoble est connue pour chasser le froid – à Bordeaux, certains font tourner un hélicoptère au-dessus du domaine! –, la bise n’est pas une alliée pour tous, et l’absence de nuages fait craindre une plus grande déperdition de chaleur. En 2017, des pics à 40 km/h avaient aggravé le gel dans le Vully. «La température ressentie était de l’ordre de – 7 degrés, indique Christian Vessaz, œnologue à Môtier. Et la plante réagit aussi à cette impression de froid.» Nonante pour cent des bourgeons avaient été touchés, avec une incidence de 60% sur la récolte. «On a observé 20% de dégâts aujourd’hui (ndlr: lundi) dans certaines vignes au bas des coteaux; c’est sans commune mesure avec 2017.»

Les fraises à couvert

Dans la plaine, les maraîchers sont aussi sur le qui-vive. Après un gros coup de stress en avril, Lorraine Mange a encore une fois dû préparer son exploitation pour affronter le froid. Le mois dernier, l’agri­cultrice de Gollion avait passé de longues heures à soulager les tunnels protégeant ses fraisiers du poids de la neige. Cette fois, une double épaisseur de bâches agricoles prémunira ses plants en pleine floraison contre le gel. «À première vue, il n’y a pas de dégâts significatifs, affirme-t-elle, tout en croisant les doigts. Nous n’en serons sûrs que dans quelques jours, quand nous pourrons retirer les bâches.» Ces conditions extrêmes auront des conséquences, même si le gel peut être évité: «La bise, c’est destructeur. On a eu des rafales très fortes ici, qui soulèvent les textiles et frappent les plantes.»

Jean-Noël Favre a disposé des bougies dans ses vignes sensibles d’Aigle, capables de réchauffer l’air de 1,5 à 2 degrés. Certains font brûler des balles de foin. En biodynamie, la valériane et la silice de corne temporisent aussi.

À La Côte, à Bussy-Chardonney, comme dans les vignes de Lavaux, cette bise rassure Stéphane Kläfiger. Il a renoncé à couvrir ses cultures de fraises, pariant sur l’effet du vent. Mais il précise que chaque région vit de manière différente ce passage: «Avec la proximité du lac, on est un peu plus tranquilles. Si j’habitais sur le plateau, je n’aurais pas hésité à couvrir.»

On arrose les vergers

Dans le Chablais, on a aussi pris des mesures: les vergers des Cheseaux, à Aigle et à Yvorne, ont été arrosés lundi matin. À Crebelley, Claude-Alain Stettler a recouvert ses cultures de pommes de terre, plantées il y a quelques semaines, avant d’en arroser les bâches.

Technicien en culture maraîchère pour l’Office technique maraîcher, Max Baladou estime qu’il est trop tôt pour mesurer les conséquences de ce coup de froid. «Mais, à cette période de l’année, de nombreuses cultures printanières peuvent être menacées: les haricots, les chicorées, le chou chinois, le fenouil, le céleri, etc. Dans certains cas, on peut encore replanter, mais c’est toute la première récolte qui est fichue, et c’est une perte sèche pour les producteurs.» (24 heures)