Graves accidents sur l'A1

Dimanche matin vers 2h40, deux accidents impliquant deux véhicules se sont produits coup sur coup dans le tunnel d’Arrissoules sur l’A1 en direction de Lausanne. La voie d'autoroute en direction de Lausanne est restée fermée jusqu'à 11h30 dimanche matin.

Une conductrice de 32 ans a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison encore inconnue. Le véhicule a percuté le mur du tunnel et a fini sa course sur le toit. Arrivant peu après, un automobiliste de 46 ans n’a pas pu s’arrêter à temps et a percuté la voiture accidentée. La conductrice de cette dernière a été projetée contre le bord d’un trottoir et souffre de lésions graves à la tête. Elle a été transportée au CHUV dans un état grave.

Le Procureur de service vaudois a ouvert une enquête. (24 heures)