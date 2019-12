Grève du climat: le sort décide que Juliette sera candidate

Les journalistes étaient invités au tirage au sort du candidat de la Grève du climat-Vaud, dans la salle du Cazard à Lausanne mercredi soir. Mais pour entrer là où une vingtaine de militants se rassemblent, les journalistes devaient signer une «Charte médias» de deux pages.

Il y est question de droit à l’image, de droit à l’anonymat, des restrictions sont fixées, comme «lors d’une entrevue avec un patron dans une entreprise», expliquera un climato-gréviste plus tard. Les auteurs du texte remercient aussi les journalistes «de tout mettre en œuvre pour que nous puissions porter une candidature réellement collective». Pas de signature, pas d’accès à la salle. L’invitation, la veille, ne mentionnait pas cette condition impérative. «Ils se sont décidés dans la journée», explique la cerbère qui filtre les journalistes, photographes et cameramen. Certains hésitent, maugréent, consultent leurs rédactions.

Dépersonnaliser la candidature

Une fois le papier signé, la soirée commence par un exposé d’une vingtaine de minutes d’un chercheur de Paris 8 et l’Uni de Lausanne, Dimitri Courant, sur le tirage au sort dans le monde politique. C’est le seul nom complet d’un participant qui sera dévoilé dans la soirée.

Puis vient le tour d’une demi-douzaine de militants de la Grève du climat. Ils réexpliquent leur démarche: «Le tirage au sort, pour nous, a l’avantage de dépersonnaliser la candidature, de parler du fond», énonce l’un deux.

Juliette la mystérieuse

Enfin, on demande à un jeune enfant de tirer au sort l’ordre des prénoms des sept personnes candidates à la candidature. Seule condition pour qu’un climato-gréviste puisse être candidat: ne pas faire partie d’un parti politique.

Le garçon s’appelle Ange et sa main innocente tire le nom de Juliette. Pas possible de savoir si Juliette, qui affrontera la PLR Christelle Luisier, se trouve dans la salle, ni de connaître son nom de famille. Les six suivants sont des «suppléants». Au cas où Juliette contrevient aux engagements de la Grève du climat, elle sera révoquée. La sanction sera prononcée par la «coordination» du mouvement. La coordination? C’est «juste des personnes actives avec ce mouvement», «mouvement qui compte une centaine de personnes», comme le précise tel et tel militant. La coordination remplacera Juliette par le suivant ou la suivante sur la liste.