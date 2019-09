Gros travaux sur les voies de Palézieux à Vauderens

Entre le 16 septembre et le 6 octobre, d’importants travaux sur les voies entre Palézieux et Vauderens bouleverseront les horaires CFF de certaines liaisons entre Lausanne et Berne. La ligne IR15 ne s’arrêtera pas à Romont, à l’exception d’un train le matin et de deux trains en fin de journée et en fin de soirée, et la ligne S9 entre Lausanne et Palézieux verra son temps de parcours prolongé de 10 minutes.

Diverses mesures sont annoncées pour remédier à ces perturbations, dont des bus de substitution et des trains supplémentaires. Des affiches et des annonces sonores informeront les voyageurs sur les quais. Les abonnés circulant sur la ligne Romont-Lausanne pourront bénéficier d’une compensation financière exceptionnelle de la part des CFF.