Gymnase en crise: l’affaire du prof mis à pied s'envenime

La crise s’aggrave au Gymnase Auguste-Piccard, à Lausanne. Révélée mardi par «24 heures», la mise à pied soudaine d’un prof de français par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) en réaction à la dénonciation de neuf étudiantes a déclenché un véritable typhon. Motif de la plainte? Les griefs formulés sont d’ordre divers, mais concernent essentiellement des propos malvenus aux yeux de ce groupe de gymnasiennes. «En aucun cas des actes ou des gestes», insiste le syndicat SUD, qui n’en dira pas plus sur le contenu exact de la missive. L’affaire a mis l’établissement lausannois à feu et à sang. Que ce soit dans le camp des plaignantes ou dans celui des défenseurs du prof incriminé, de nombreux jeunes se disent bouleversés et s’inquiètent pour leur situation scolaire, alors qu’ils entament, pour certains, la dernière ligne droite vers leurs examens de maturité. «Nous ne comprenons pas pourquoi tout cela arrive. Il nous a toujours respectés et nous a appris à faire de même avec les autres», écrit l’ensemble des élèves d’une classe de 2e année dans une longue lettre envoyée mercredi à la conseillère d’État Cesla Amarelle, en charge de la Formation. Signé par 60 gymnasiens – filles et garçons –, ce courrier sera ce jeudi sur la table de la ministre socialiste, avec copie à deux députées du Grand Conseil, membres de la Commission de gestion.

«Nous nous sentons punis»

Deux des signataires de cette lettre ont tenu à témoigner directement dans ce journal au nom de leurs camarades. «C’est un maître exceptionnel et nous nous sentons punis d’en être privés sans préavis, sans explication et sans savoir si c’est définitif. Non seulement il a une culture infinie et une façon d’enseigner captivante, mais il ne nous regarde pas de haut. Il est curieux de nos points de vue, il nous écoute, il comprend la jeunesse. Il est très engagé, nous aide quand on a des problèmes.» Sans se montrer familier ou intrusif pour autant, précisent les deux jeunes femmes: «Il reste toujours professionnel, à sa place d’enseignant. Jamais un regard ambigu, pas le moindre contact physique.»

Maîtres tétanisés

À les entendre, ce maître de français serait aux antipodes du sexisme: «Il est à fond pour la parité et nous encourage plutôt à défendre nos droits. Il est le premier à recadrer des propos un peu lourds, même au second degré.» Qu’est-ce qui a bien pu à ce point choquer les plaignantes dans les propos qu’il a tenus en cours? Nous n’avons pas pu leur poser la question.

De leur côté, les maîtres d’Auguste-Piccard sont tétanisés. Informés de la suspension de leur collègue le 4 avril par un e-mail de la direction du gymnase – «un message qui n’a pas été délivré au principal intéressé», s’indigne le syndicat –, ils s’étaient aussitôt réunis en assemblée extraordinaire pour en discuter. Leur lettre, adressée le 5 avril à la Direction générale de l’enseignement post­obligatoire (DGEP) pour déplorer «la manière autoritaire et opaque avec laquelle le département a agi dans le cadre de cette affaire» et réclamer plus de transparence, est restée sans réponse à ce jour.

Le malaise a désormais largement dépassé les murs de ce gymnase pour gagner l’ensemble de l’enseignement postobligatoire. Dans un numéro spécial daté du 9 avril et publié sur son site, l’Association vaudoise des maîtres de gymnase (AVMG), membre de la Fédération syndicale SUD, crie à la «brutalité administrative». En plus de trente années d’expérience et vingt ans de syndicalisme engagé, c’est la première fois que ce maître se voit adresser «des griefs relevant d’un langage inapproprié pendant ses cours», s’émeut l’AVMG. «Notre collègue a été entendu en notre présence le 28 mars par la DGEP, mais depuis, il n’a reçu aucune information sur son sort et reste sous la menace d’un licenciement sec, déplore la syndicaliste Françoise Emmanuelle Nicolet. Ce silence du département est inédit et dévastateur.»

Ce silence, Lionel Éperon, qui vient de prendre ses fonctions de directeur général de l’enseignement postobligatoire, refuse de le briser au nom de la protection de la sphère privée et dans l’intérêt des deux parties: «Nous communiquerons en temps voulu. Ce n’est pas une posture défensive, nous agissons dans le respect de la loi sur le personnel et de la loi sur l’information. Pas question de faire de la gestion des ressources humaines par médias interposés! Pour l’heure, nous sommes dans des mesures d’instruction complémentaires. On ne prendra pas de décision à la légère.» (24 heures)