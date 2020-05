Gymnasiens et apprentis seront en groupes réduits

Ce lundi 11 mai sonne comme le jour de la reprise pour les écoliers et de nombreuses activités. Pas pour les 3000 gymnasiens du canton et les 6000 apprentis qui suivent des cours sur le territoire vaudois: ils étudieront en ligne jusqu’au 6 juin. Le grand jour des retrouvailles «en vrai» est programmé le 8 juin. Mais elles seront de courte durée, car les cours se termineront le 3 juillet.

Dans quelle configuration physique se déroulera cette reprise? Cela reste en partie mystérieux. Les autorités fédérales n’ont en effet pas encore livré leur plan de protection sanitaire pour le secteur postobligatoire. Cesla Amarelle, cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), entrevoit une condition quasi certaine: «La reprise se déroulera en groupes réduits. Contrairement au niveau obligatoire, le respect de la distance de deux mètres entre les élèves s’imposera, en plus de la distance avec l’enseignant.»

Le travail de préparation est intense. Il reste à savoir s’il est bien utile pour quelques semaines de cours. Le DFJC y croit: il estime nécessaire «d’évaluer l’acquis de l’enseignement à distance et de renouer le lien pédagogique».

Aux contraintes spatiales s’ajoute le casse-tête des examens et des promotions dans un domaine où les filières et les diplômes sont multiples. «Nous travaillons d’arrache-pied afin de créer les conditions de promotion les plus simples possible sans dégrader les diplômes. Nous devrons éviter les procédures qui engendrent de grandes concentrations d’élèves», note Lionel Éperon, directeur général de l’enseignement postobligatoire.

Cet objectif se traduit par de nombreuses dérogations dans le domaine des apprentissages afin de renoncer à des examens in situ: «Avec le Tessin, nous en avons obtenu le plus grand nombre. Nous avons dû nous battre au niveau fédéral pour faire entendre la voix d’une région fortement touchée par le coronavirus et du plus grand canton formateur», souligne Lionel Éperon. Tout sera précisé dans un courrier que chacun recevra selon sa filière. D’ici là, voici à quoi ressemblera le programme dans les grandes lignes.

Apprentissages

C’est le domaine du certificat fédéral de capacité (CFC) et de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Les classes non terminales ne recevront pas de bulletin de deuxième semestre et la promotion se basera sur les résultats du premier semestre. En fin de formation, les examens scolaires – culture générale et connaissances professionnelles – sont supprimés. Les examens pratiques se dérouleront en entreprise ou en grande salle. S’ils ne peuvent pas avoir lieu, ils sont remplacés par une évaluation par le formateur. Le Canton a obtenu 40 dérogations pour cela, sur 175 métiers. En cas d’échec, un rattrapage est prévu en octobre.

Maturités professionnelles

Les élèves des classes non terminales bénéficieront d’une promotion automatique au semestre suivant. Il n’y aura pas d’examen de maturité professionnelle: la promotion se déroulera sur la base des résultats semestriels. En cas d’échec, les élèves pourront présenter des examens en août ou recommencer l’année en gardant leur statut 2019-2020.

Gymnases

La promotion aura lieu sur la base des notes obtenues jusqu’au 13mars 2020. Conformément à ce qui a été annoncé, il n’y aura pas d’examens finaux. En cas d’échec, les élèves des classes terminales pourront présenter des examens en août ou refaire l’année sans changer de statut. Les élèves des classes non terminales auront de leur côté la possibilité de redoubler en conservant leur statut. Ces conditions s’appliquent aux filières de maturité et de culture générale. Un ajout pour cette dernière: pas d’obligation de suivre les stages d’observation pratiques manqués.

Filières spéciales

Les examens de maturité spécialisée en orientation pédagogie sont repoussés en août, ceux des classes passerelles du gymnase pour adultes aussi. La promotion de l’école de culture générale à la maturité (1C-1M) aura lieu sans examen, sous certaines conditions.