Hôpital Riviera Chablais: une «faute crasse» et beaucoup de «questions sans réponses»

Les ministres vaudois et valaisans croyaient avoir atteint un niveau de tension maximal en gérant la pandémie de Covid-19. Ils n’avaient pas encore tout vu. Ils savaient la situation financière de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) crispée, mais voilà, il y a quelques jours, ils ont découvert une débâcle dont l’ampleur les a laissés sous le choc. Non seulement le bouclement de l’exercice 2019 est largement pire que redouté (lire ci-dessus), mais en plus les projections 2020 sont très mauvaises. «La situation est grave et on se serait bien passé de ces nouveaux éléments d’urgence», ont soupiré tour à tour Rebecca Ruiz et Pascal Broulis, conseillers d’État en charge de la Santé et des Finances du canton de Vaud.

Pourquoi une urgence? «Tout simplement parce que si on ne fait rien, les salaires ne pourront pas être versés, s’est alarmé le grand argentier. Aux États-Unis, quand la trésorerie fait défaut, on ferme l’administration, hôpitaux compris. Ce n’est pas l’usage ici. Nous devons impérativement redonner une assise financière à cet établissement.» Ce d’autant plus que les ministres saluent la qualité des soins et l’engagement sans faille des collaborateurs, démontrés au quotidien dans la crise sanitaire actuelle.

Les deux gouvernements sont tombés d’accord pour octroyer à l’HRC une garantie temporaire complémentaire. Le Grand Conseil vaudois se prononcera le 12 mai prochain sur sa part de 60 millions. Objectif: permettre à l’hôpital de traverser sa phase de transition. Avec l’espoir qu’au premier semestre 2021 il génère les ressources permettant de couvrir ses besoins. Le PLR Vaud a déjà fait savoir qu’il soutiendrait cette demande, tout en déplorant une situation «inacceptable» et en brandissant le spectre d’une commission d’enquête parlementaire.

On sent la confiance des ministres ébranlée. Car dans ce marasme, ils ont déjà identifié une «faute crasse». La direction d’HRC a contracté en janvier un emprunt sans garantie de 20 millions de francs. «Ce n’est pas illégal. Mais ce qui nous met dans l’embarras, c’est que les départements n’ont pas été tenus au courant», déplore Rebecca Ruiz. Ce manque de transparence vis-à-vis des instances de supervision est-il généralisé? C’est précisément ce que les audits devront établir. Mais Rebecca Ruiz admet qu’il y a «encore beaucoup de questions sans réponses».

Flavienne Wahli Di Matteo