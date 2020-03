Hors-la-loi, le Canton devra construire des salles de sport

C’était il y a tout juste deux ans. Le député PLR et médaillé olympique Sergei Aschwanden déposait un postulat pour un enseignement du sport au postobligatoire respectant les exigences légales fédérales et cantonales. Car actuellement de nombreux établissements ne sont pas en conformité avec la loi. Selon le droit fédéral, la grille horaire dans les gymnases de l’ensemble de la Suisse demande qu’il y ait trois heures de sport par semaine. Et ce sur les trois années du gymnase (3-3-3). Or, certains établissements n’en proposent que deux sur une ou même plusieurs années. Les écoles professionnelles ne sont pas mieux loties.

Cette situation est plus préoccupante qu’il n’y paraît au premier abord. Car la problématique du sport à l’école est intimement liée à celle du surpoids dans notre société. En dix ans, les coûts globaux liés à ce phénomène sont passés de 2,7 à 8 milliards de francs par année, en Suisse.

Ainsi, le postulat Aschwanden daté du 27 février 2018 insiste sur l’importance de ces heures de sport. Mais depuis deux ans, on n’en entend plus parler. «Je sais qu’un groupe de travail s’est constitué, mais concrètement, je n’ai pas vu d’évolution pour le moment», indique le judoka double champion d’Europe.

«Il est réjouissant de voir que la gauche comme la droite s’engagent pour faire avancer la cause» Sergei Aschwanden, député vaudois et médaillé olympique de judo

La question est toutefois revenue à la surface, lors des récents JOJ. La conseillère d’État Cesla Amarelle semblait particulièrement préoccupée par la situation. «Il est réjouissant de voir que la gauche comme la droite s’engagent pour faire avancer la cause», remarque Sergei Aschwanden.

Et c’est réellement le cas. Dans les coulisses, un groupe de travail (GT) s’est constitué en 2018. Il porte le nom de code GT 3-3-3 et s’est penché sur la question. «Cette entité réunit une quinzaine de personnes, parmi lesquelles mes collaborateurs de la DGEP (ndlr: Direction générale de l’enseignement postobligatoire) qui s’occupent de la thématique sportive dans les gymnases et les écoles professionnelles, explique Lionel Éperon, directeur. Plusieurs responsables de la file de sport des différents établissements sont aussi représentés.»

Les obstacles

Le nombre grandissant d’étudiants est un premier responsable de la situation. «Presque un(e) jeune Vaudois(e) sur deux est attiré(e) par le gymnase, rappelle Lionel Éperon. Avec la croissance démographique et l’attractivité des filières gymnasiales, le facteur limitant du manque de salles de sport devient une réalité tangible. Dans le Canton, nous nous astreignons à avoir a minima le modèle 3-2-3 (NDLR: trois heures hebdomadaires de sport en 1re et en 3e année, deux en 2e) ou 2-3-3. Si on voulait réaliser demain le modèle 3-3-3, il nous manque entre six et huit salles de sport. À 5 millions de francs la salle, cela représente un coût certain.»

«Sur la trentaine de salles manquantes, nous ne parviendrons pas à en construire autant, en raison du manque de terrains à disposition»

Lionel Eperon, directeur général de l’enseignement postobligatoire du canton de Vaud

Mais l’aspect financier n’est pas le seul à entrer en compte. Il faut aussi considérer le facteur géotopographique. Le directeur général de l’enseignement postobligatoire étaie le propos: «Sur les onze gymnases que le Canton abrite, il y a par exemple celui de la Cité qui ne peut recevoir de nouvelle salle, puisque aucun terrain n’est disponible à proximité. Si on construit une salle nécessitant un transbordement à pied ou en bus de 15 minutes, l’aller-retour vous prendra 30 minutes sur une période de sport qui ne dure que 45 minutes. Autant ne pas la faire.»

Au gymnase

Comme évoqué plus haut, il existe une volonté politique d’améliorer la situation. Pour donner un peu de souplesse au dispositif actuel, deux éléments sont prioritaires. Le premier: partout où le Canton pourra adapter la situation actuelle, afin de rendre possible le modèle 3-3-3, il le fera. Le deuxième élément: «Lors de la construction de tout nouvel établissement du secondaire 2, il faut doter le gymnase des infrastructures qui lui permettront de répondre au modèle 3-3-3, insiste Lionel Éperon. Ainsi, un gymnase de mille élèves doit avoir une salle triple à disposition.»

Les écoles professionnelles

S’il manque six à huit salles simples au gymnase, la situation est encore plus sensible dans les écoles professionnelles. «Pour celles-ci, il manque une vingtaine de salles, précise Lionel Éperon. Toutefois, la dotation horaire est différente par rapport au gymnase. Si vous suivez un apprentissage de deux ou trois ans, vous n’aurez qu’une heure de sport hebdomadaire. Deux heures si vous suivez un apprentissage de plus de trois ans. Ces exigences, qui sont relativement récentes, posent des problèmes, car les écoles existantes en milieu urbain n’ont pas de terrains libres à proximité permettant la construction de nouvelles salles. Là aussi, toute nouvelle construction devra répondre aux exigences fédérales.»

Les solutions alternatives

Comment remédier au problème lié à la densification urbaine? La DGEP a demandé aux établissements de procéder à des locations de structures permettant de pratiquer une activité sportive. Des partenariats avec les Communes, propriétaires des salles sportives de l’école obligatoire, sont en outre encouragés. «Nous favorisons aussi l’aménagement d’installations telles qu’un mur de grimpe, qui peut permettre à deux classes d’utiliser simultanément une salle de sport», intervient Lionel Éperon. Et le directeur général de l’enseignement postobligatoire du Canton de compléter: «Tant pour les gymnases que pour les écoles professionnelles, nous demandons aux directions d’user de leur génie local et d’innover dans des solutions de substitution comme des salles de musculation ou des solutions outdoor. Au Gymnase de Chamblandes, qui se situe au bord du lac, il est ainsi possible de pratiquer l’aviron.»

Le coût

Bâtir des salles de gym n’est pas gratuit. On parle d’une enveloppe théorique de 150 millions pour la trentaine de salles manquantes. «En réponse au postulat Aschwanden, les travaux du groupe de travail détermineront combien de salles pourront être envisagées, en vue de leur construction, commente Lionel Éperon. Nous sommes en train de finaliser ces travaux. Une chose est certaine: sur la trentaine de salles manquantes, nous ne parviendrons pas à en construire autant, en raison du manque de terrains à disposition.»

Pourquoi cela traîne

Lorsqu’on parle de construction de salles de sport, on a souvent l’impression que le dossier se trouve en bas de la pile. Mais pourquoi de telles réalisations ne se font pas plus rapidement? «Entre la planification, les oppositions, l’obtention du permis de construire, l’achat du terrain et la construction, il faut compter huit ans pour voir un gymnase se concrétiser.» Bonne nouvelle: en 2022, une salle triple sortira de terre au Gymnase de Morges.

L’impact des JOJ

Comme par magie, la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse en janvier dernier a agi comme un déclic. Elle a rappelé l’importance de se mobiliser derrière un projet commun. Elle a aussi mis en exergue les bénéfices physiques et psychologiques de la pratique du sport. L’implication des politiques a elle aussi été manifeste durant les deux semaines des Jeux. Sans doute que certains ont compris que le sport n’était pas qu’un hobby pratiqué le dimanche par quelques individus désœuvrés. Mais qu’il s’agissait plutôt d’une philosophie de vie. Et du moyen le plus efficace de lutter contre les maladies chroniques.