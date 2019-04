Huit animaux disparus surgissent à Rumine

L’installation a des allures de mausolée. Les dépouilles de huit espèces d’animaux disparus sont visibles dès aujourd’hui dans une boîte noire construite spécialement pour eux, au fond du Musée de zoologie de Lausanne. Ces pièces naturalisées, aussi précieuses que fragiles, craignent les rayons UV. Découvrir ces animaux exterminés dans la pénombre d’un éclairage à 50 lux a quelque chose d’émouvant.

«La plupart de ces espèces se sont éteintes entre 1800 et 1850, le plus souvent à cause de l’activité humaine», déplore le conservateur Olivier Glaizot en parcourant ce qu’il appelle «le tunnel des disparus».

«La féra du Léman a disparu»

Voici le huia dimorphe, un oiseau de Nouvelle-Zélande dont l’engouement pour ses magnifiques plumes blanches et noires a signé l’arrêt de mort. Il côtoie dans les vitrines le pigeon voyageur, congénère au destin tout aussi triste. Chassé de son habitat par la déforestation, il a dû se rabattre sur les cultures et a été massacré par les paysans américains. En une centaine d’années, sa population est passée de 4 milliards à… un seul survivant, décédé au zoo de Cincinnati.

Tous ces spécimens exceptionnels dormaient dans les dépôts du musée depuis vingt ans. La féra du Léman est le local de l’étape. «Elle a disparu au début des années 20 à cause de la surpêche, indique Olivier Glaizot. Ce que vous commandez au restaurant, c’est de la palée, un autre corégone qui vient du lac de Neuchâtel. La palée a été introduite dans le Léman pour remplacer la féra. On a continué à l’appeler ainsi.» Combien d’espèces ont disparu de la surface du globe? «C’est une question très difficile… Entre 1000 et 13'000. Je vous donne un chiffre plus parlant. Le WWF estime que la population des vertébrés sauvages a diminué de 60% au cours des cinquante dernières années. C’est juste gigantesque!» Et de citer le cabillaud, décimé par la surpêche, qui a bien failli s’éteindre dans les années 90.

«Quand il ne reste plus qu’une vingtaine d’individus sur terre, on est pratiquement sûrs que l’espèce va disparaître», précise le conservateur.

La Suisse montrée du doigt

Quelque 26'500 espèces animales sont en voie d’extinction. La Suisse se révèle mauvaise élève. Selon le WWF, le pays compte la part des espèces menacées (végétaux, animaux et champignons) la plus importante au monde.

Surpêche, braconnage, destruction de l’habitat naturel, pollutions… Au fil de la petite exposition, différents modules détaillent les raisons de la débâcle. Et distillent un peu d’espoir en revenant sur le plan réussi de réintroduction du gypaète dans les Alpes. Le directeur du Musée de zoologie espère que l’exposition durera plusieurs années.

