Il arnaquait des musiciens avec guitares et trompettes

Quand un musicien est fâché contre un vendeur arnaqueur, il conserve une certaine douceur de langage: «La romance a assez duré et la procédure habituelle va se mettre en route.» Ainsi s’est exprimé un trompettiste, trompé et à bout de patience. Il avait commandé sur internet un instrument de la marque américaine Phaeton, très prisée dans le milieu du jazz. Il avait payé près de 1700 fr. mais n’avait pas reçu sa trompette. Le vendeur avait promis un remboursement mais ne s’était pas exécuté.

Le trompettiste est l’un des 34 clients mécontents de plusieurs pays européens qui ont alerté les organismes de protection des consommateurs de leur lieu de domicile. Les plaintes ont été transmises à la Confédération, plus précisément au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) qui a lui même saisi la justice. Certains musiciens ont directement engagé des poursuites pénales contre le vendeur qui a comparu en novembre 2017 devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour lui a infligé une peine de 180 jours-amendes à 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Le Tribunal cantonal a confirmé la sanction à la fin de 2018.

Si les condamnations sont récentes, les affaires jugées remontent aux années 2000 et se sont prolongées jusqu’au début des années 2010. Citoyen suisse, aujourd’hui âgé de 68 ans, le vendeur peu scrupuleux s’est installé en France où il vit de sa seule rente AVS. En 2002, il s’était lancé dans le commerce en ligne d’instruments de musique. Il a commencé par publier des annonces sur des sites populaires, leguide.com par exemple. Puis il a créé, en 2006, sa propre société, basée dans le Canton de Vaud, dotée de sa propre adresse sur le web.

«Il s’était assuré la représentation exclusive pour l’Europe occidentale de certaines marques d’instruments de musique», relèvent les juges cantonaux. La liste des victimes et des instruments de leurs rêves tient de l’inventaire à la Prévert musical. Amplificateurs et guitares portant la légendaire griffe américaine Fender, guitares de la marque anglaise Burns, trompettes Phaeton, un trombone ténor, un tuba à 2500 fr., un xylophone, auxquels s’ajoutent des micros et des sourdines.

Ce ne sont que quelques exemples. La faille, elle, était répétitive. Le vendeur, qui se présentait comme un professionnel, promettait des délais de livraison situés entre dix et quatorze jours. Il se gardait de dire qu’il n’avait pas la marchandise en stock. Or il s’est retrouvé face à des fabricants qui avaient eux-mêmes de gros retards ou refusaient même de lui fournir les instruments commandés. Il a continué à appâter des clients alors même qu’il connaissait ces difficultés.

Aux yeux de la justice, cela ne pardonne pas: le vendeur «a trompé ses clients astucieusement». Et l’astuce, c’est la base de l’escroquerie. (24 heures)