Il est condamné pour avoir voulu «brûler du muzz»

Il avait posté un premier message sur son mur Facebook quelques heures après l’attentat perpétré contre Charlie Hebdo, en janvier 2015. «J’organise une Kristallnacht. Qui est partant pour aller brûler du muzz?» avait-il écrit en fin d’après-midi. En milieu de soirée, il avait complété son post: «J’ai mon P226 qui doit bientôt arriver + le calibre 12.» Ces deux messages ont valu à un Vaudois de 39 ans au casier judiciaire vierge une condamnation pour discrimination raciale par le Tribunal cantonal vaudois. Il n’a été condamné qu’à des jours-amendes avec sursis, mais il devra supporter les frais de justice (1225 francs) et ceux d’appel (1500 fr.). De quoi l’inciter à surveiller ses écrits?

Un justiciable reconnu coupable de discrimination raciale, c’est peu fréquent en Suisse. Ces dix dernières années, un peu plus de quarante personnes en moyenne par an ont été condamnées pour violation de la norme pénale antiraciste. Elle sanctionne «celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse».

«Incitation à la haine»

Dans cette affaire, le jeune père de famille assure qu’il ne visait pas l’ensemble des musulmans, mais un groupuscule terroriste. Il dit en résumé que ses propos doivent être appréciés dans le contexte particulier des heures qui ont suivi l’attentat de Paris du 7 janvier 2015.

Cette explication est balayée par le Tribunal cantonal. «La proposition d’aller «brûler du muzz» ne dénote aucune ambiguïté, mais révèle clairement une incitation à la haine ou à la discrimination d’un groupe religieux, soit en l’espèce les musulmans», écrit-il. Il ajoute qu’en affirmant trois heures après ce premier message que son «P226» et son «calibre 12» allaient bientôt arriver, «il n’a fait que confirmer l’agressivité des propos et la violence des actes suggérés».

Le Tribunal cantonal souligne que le terme «muzz» a été utilisé avec une référence à la Kristallnacht, cet événement historique des 9 et 10 novembre 1938 où, «sur tout le territoire du Reich, plusieurs milliers de juifs ont été massacrés ou déportés uniquement sur le critère de leur religion».

La justice estime qu’en associant ces deux mots, le Vaudois, «motivé par des sentiments haineux, a contribué à entretenir l’amalgame entre musulmans et islamistes terroristes (…) En publiant une première fois à 18 h 20 et en renchérissant à 21 h 21, il avait manifestement pour but que ses messages soient lus, et son acte visait à galvaniser les utilisateurs du réseau social.»

Sans se prononcer sur ce cas précis, Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme, constate que plusieurs personnes prennent des libertés quand elles sont derrière un ordinateur. «Elles pensent qu’elles n’auront pas à répondre de leur propos», dit-elle. Ce sentiment d’impunité explique en partie l’explosion en dix ans des condamnations pour diffamation, calomnie et injure.

«Aspect déshumanisé»

Martine Brunschwig Graf relève également qu’on se lâche plus facilement quand il n’y a personne en face de soi. «Sur les réseaux sociaux, sur des blogs ou sur des sites Internet de médias, certains individus tiennent des propos qu’ils n’oseraient jamais prononcer en face des personnes visées par leurs commentaires. Cet aspect déshumanisé fait qu’ils peuvent franchir la ligne rouge.»

Qui est visé par les propos nauséabonds? «Les juifs, les musulmans, les personnes de couleur et les Roms notamment», répond l’ancienne conseillère d’État genevoise.

Si on regarde le verre à moitié plein, on peut dire que les condamnations pour discrimination raciale n’ont pas explosé. Il n’y en a pas plus qu’il y a dix ans. Martine Brunschwig Graf tempère l’interprétation des chiffres de l’Office fédéral de la statistique. «On sait que plusieurs personnes sont victimes de discrimination, mais ne portent pas plainte. Elles n’osent pas, elles ne savent pas comment s’y prendre, ou elles ont peur des conséquences. Il y a donc beaucoup plus de victimes que les chiffres ne le montrent.»

La présidente de la Commission fédérale contre le racisme confie aussi que certains individus connaissent parfaitement la norme pénale antiraciste et font en sorte de flirter avec la ligne rouge sans la franchir. «Il y a ainsi des propos inadmissibles qui sont tenus, mais ils ne sont pas pénalement répréhensibles. On ne doit donc vraiment pas se limiter à analyser le nombre de condamnations.» (24 heures)