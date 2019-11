Les impôts des entreprises? C’est réglé, le dossier est derrière maintenant que les deux réformes fiscales sont sur de bons rails (la RIE III au niveau vaudois et la RFFA au niveau fédéral). Désormais, il faut passer aux personnes physiques, c’est-à-dire à Monsieur et Madame Tout-le-monde, et surtout aux patrons et patronnes d’entreprises. C’est le message des organisations économiques vaudoises à quelques semaines de l’entrée en vigueur de la RFFA.

La Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) publie d’ailleurs, ce samedi, son étude comparative bisannuelle de la fiscalité et thématise ces questions. Le constat est simple: les Vaudois paient beaucoup d’impôts, tant (sur le revenu et que la fortune) et plus qu’ailleurs (voir infographie). Quant aux entrepreneurs, la fiscalité les pénalise, selon la CVCI. Si le discours sur les Vaudois en général a déjà plusieurs années, l’appel concernant les entrepreneurs a mis plus de temps à être formulé sur la place publique.

«Maintenant ou jamais»

«Il s’agit de notre cinquième étude et nous constatons à nouveau que la fiscalité vaudoise est très lourde», explique Claudine Amstein, directrice de la CVCI. Il est temps de penser aux personnes physiques. C’est maintenant ou jamais, dans la mesure où le Canton a actuellement les moyens de faire ces réformes.»

Cliquer ici pour agrandir

Craignant un départ des contribuables aisés et une répercussion sur la classe moyenne, Claudine Amstein dénonce le calcul de l’impôt sur la fortune des patrons de PME. Car pour calculer cette fortune, la loi y intègre la valeur vénale des actions de leur propre entreprise. Dans le milieu, on les appelle notamment «des participations au capital de sociétés non cotées».

«Vos actions prennent de la valeur dans votre déclaration d’impôt selon que vous réalisez ou non de bons résultats car elles sont réévaluées chaque année, ajoute Claudine Amstein. Comme ces actions sont considérées comme de la fortune, vous payerez davantage d’impôt sur la fortune. Certes, le canton de Vaud a un bouclier fiscal à 60% pour les impôts cantonaux et communaux. Mais si on y ajoute l’impôt fédéral direct, cela peut monter à 70%. Or ce sont ces entrepreneurs qui génèrent de l’emploi. Nous ne devons pas les faire fuir par une imposition trop lourde.»

Le Canton «examine»

Christophe Reymond, directeur du Centre patronal, a le même discours. Lui prend l’exemple d’un patron dont il dit qu’il l’a contacté récemment par mail. Celui-ci a créé son entreprise en 2010 avec un capital de 100'000 francs en 100 actions. Pour Christophe Reymond, c’est l’exemple même d’une méthode de calcul fiscal dont les résultats sont très volatils d’une année à l’autre.

Cliquer ici pour agrandir

«Cette société est désormais estimée à 4,4 millions, ce qui donne une valeur de 44'000 francs par action, après avoir été évaluée à 6,3 millions l’année précédente, explique Christophe Reymond. Ce phénomène pénalise l’entrepreneuriat, qui crée des emplois.»

Si les organisations économiques appellent l’État à agir, le gouvernement cantonal avait parlé de l’impôt sur la fortune dans son programme de législature en 2017. Il écrivait qu’il examinerait d’ici à 2022 «la nécessité de modifier l’imposition de la fortune, notamment dans un environnement à taux de rentabilité bas, tout en préservant la dynamique des recettes fiscales». «Cette formulation est alambiquée, critique Christophe Reymond. Elle annonce à peu près que cette question ne sera pas réglée.»

«Une manière juste», selon la gauche

Modifier l’impôt sur la fortune et revoir le mode de calcul pour les entrepreneurs? Le Conseil d’État a annoncé en 2017 qu’il examinerait «la nécessité de modifier l’imposition de la fortune» d’ici à 2022. Mais pour l’instant, il n’en a pas reparlé. La droite, elle, n’a pas encore mis frontalement le sujet à l’agenda politique. Quant à la gauche, elle est opposée à une réforme en faveur des contribuables les plus aisés.

«Tous les membres de la société doivent contribuer aux besoins de cette société en fonction de leurs revenus», estime le député Pierre Dessemontet, vice-président du Parti socialiste. «Dans les faits, la fiscalité ne dépasse jamais les 43% du revenu, ajoute-t-il. Le taux d’imposition de la fortune est proche de celui des autres cantons romands. En outre, la loi limite le taux d’impôt à dix pour mille de la fortune, c’est-à-dire 1%. Même pour dix millions de francs, ce taux avoisine les huit pour mille.»?

Le député écologiste Vert Maurice Mischler enfonce le clou: il défend le fait que la valeur des actions d’un entrepreneur soit prise en compte dans sa fortune. «Cette manière de faire est juste car elle donne une vision globale du contribuable, explique-t-il. Les enjeux économiques, environnementaux et sociaux imposent que l’argent circule, soit surtout investi dans ces thématiques et ne reste pas dans les poches de quelques individus.»

Seule la Fédération des contribuables (FEDCO), sorte de think tank de droite consacré à la fiscalité, tente d’amener le sujet sur la place politique. Pour son président Loïc Hautier, la solution est simple: un abattement de 50%, c’est-à-dire diviser par deux la valeur des actions au moment de calculer l’impôt sur la fortune. «Ce système existe à Neuchâtel et en Argovie, explique Loïc Hautier. C’est aussi une question de justice fiscale.»