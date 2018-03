«Il faut aider au-delà de sa propre famille au pays»

À 18 ans, elle vient de l’emporter face à des candidats bien plus rodés qu’elle. Et on ne parle pas d’un télé-crochet. Stellyna Kouadio est depuis jeudi soir la lauréate du Prix Diaspora et Développement de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO), un chèque de 5000 francs qui récompense tous les deux ans des Vaudois qui lancent des projets d’entraide dans leur pays d’origine.

«Je retourne au village de mon père en Côte d’Ivoire depuis ma plus tendre enfance», explique la jeune femme, qui a passé toute sa vie en Suisse, entre une mère Italienne et un père Ivoirien. «J’ai eu la chance de faire ma scolarité ici. Et en même temps, j’avais l’occasion de voir les difficultés et la pauvreté que vivent les enfants là-bas.» Lors de ses voyages en Côte d’Ivoire, elle avait l’habitude d’accompagner sa cousine, à peine plus jeune qu’elle, à l’école du village, dont les infrastructures sont très sommaires.

Un projet d’ado

Le projet de son association, Les enfants de Gofabo, commence à germer il y a quelques années, alors que la jeune femme est encore écolière. Aujourd’hui, le chèque qu’elle vient de recevoir financera la construction de six toilettes et de six lavabos destinés à plus de 600 élèves. «Les toilettes ne sont pas très courantes dans cette culture. Au village, il y en a peut-être dix pour 4000 habitants. Mais le fait de devoir aller dans la nature représente un grave danger pour les enfants. Il y a des risques d’enlèvement ou de mort par morsures d’insectes», détaille Stellyna.

Pour comprendre de quelle aide la communauté a véritablement besoin, Stellyna a bénéficié de sa connaissance des institutions locales, notamment de l’importance de la «chefferie», autrement dit des dignitaires villageois, sans qui aucune décision ne se prend. «Depuis que je suis enfant, je sais qu’il faut les saluer en arrivant avant toute chose», explique-t-elle.

Trois nationalités

Si son père lui a transmis son amour de la Côte d’Ivoire, Stellyna tient son intérêt pour les causes sociales de sa mère, longtemps bénévole dans des associations de la région lausannoise. «Les gens de la diaspora sont souvent plus portés à aider leur propre famille au pays. Ce serait une bonne chose qu’ils voient plus large», estime la jeune femme, qui a le passeport suisse, ivoirien et italien. Fière de sa triple nationalité, elle ajoute: «Quand je vais en Italie, je vois ces migrants qui arrivent de Méditerranée et je me dis que certains viennent peut-être de mon pays. Je me demande moi aussi ce qui les pousse à partir et je pense qu’il faut aller à la source du problème.»

À côté des activités de son association, Stellyna poursuit des études pour devenir styliste. Elle n’en promet pas moins de poursuivre son engagement humanitaire, précisant qu’elle travaille déjà sur un projet de dispensaire et de cantine. «Nous voulons améliorer l’ensemble des infrastructures de l’école.» (24 heures)