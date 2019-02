«Il faut nous préparer à de nouveaux orages du siècle»

«Je ne dirais pas que nous avons été sous l’eau. Disons plutôt que nous avons été bien chargés.» Serge Depallens est le directeur général de l’Établissement cantonal d’assurance (ECA). La situation à laquelle il fait allusion, c’est celle causée par «l’orage du siècle» qui s’est particulièrement abattu sur Lausanne en juin dernier. Accusé de lenteur dans le traitement des dossiers et de sous-estimer les dommages (notre édition du 21 janvier), le patron de l’ECA prend la parole pour la première fois depuis les intempéries, alors que le H&M de la rue du Pont, également inondé, rouvre ses portes pour la Saint-Valentin et que des dossiers de demande d’indemnisation parviennent toujours sur son bureau. Une cinquantaine rien que depuis le début de l’année.

Vous étiez préparés à cette catastrophe?

Ce qui s’est passé à Lausanne était vraiment particulier. Nous n’avions rien connu de tel depuis trois ans. Imaginez: il est tombé 41 millimètres de pluie en l’espace de dix minutes. Et à l’endroit le plus peuplé du canton. Du jamais-vu. Les dégâts sont estimés à 32 millions de francs. Le nombre de sinistrés dépasse les 4000. Avec plus de 17 000 sinistres, l’année 2018 se pose donc comme la deuxième année la plus chargée depuis le début de la décennie, après 2013, alors que nous enregistrons une moyenne de 7000 cas par année. Notre service des sinistres, qui emploie 32 équivalents plein-temps, ne peut être organisé pour de telles situations en permanence, cela ne serait économiquement pas viable. Par contre, nous appliquons un plan de crise qui nous permet de monter en puissance par la mobilisation de forces supplémentaires internes et externes. Pour cet événement, nous avons augmenté notre effectif jusqu’à compter une cinquantaine de personnes.

Des dossiers ne sont toujours pas réglés. Est-ce normal?

72% des cas sont réglés à ce jour. Et dans les cas en cours, 85% ne sont pas de notre fait. Nous sommes dans l’attente d’informations supplémentaires de la part de clients pour aller de l’avant. Certains assurés peuvent toutefois se sentir mis de côté, mais ce n’est pas vraiment le cas. Dans ce type de situation, nous devons fixer des priorités, de concert avec les pompiers et les sociétés d’assainissement, qui sont les premières à intervenir. Dans ce cadre, nous veillons néanmoins à respecter le principe d’égalité de traitement de tous nos clients. Une entreprise dont les machines et les outils sont dans l’eau, et qui nécessite un pompage urgent, sera prioritaire. Un bâtiment qui abrite des commerces et des logements, et dont les installations techniques sont en panne, le sera également.

Vous comprenez l’impatience de certains sinistrés?

Oui. Mais nous ne maîtrisons pas l’ensemble du processus, de la survenance du sinistre jusqu’à l’indemnisation. C’est notamment au client de demander des devis d’assainissement ou de réparation. Et ces assainissements, ces réparations et leurs facturations dépendent de sociétés privées. Nous ne sommes donc qu’un maillon de la chaîne. Au moment de la survenance de cet événement, notre service des sinistres était en pleine réorganisation, justement pour mettre en place des processus de règlement plus efficients.

«La mission de l’ECA n’est pas de faire des bénéfices, même s’il nous faut constituer des réserves»

Des clients vous soupçonnent de sous-estimer leurs dommages. Votre réaction?

Soyons clairs: ce sont les entreprises chargées des réparations qui établissent les devis que nous analysons au regard des dommages à réparer. On ne négocie rien à la baisse. On paie simplement le juste prix des biens qui sont assurés, ni plus ni moins, toujours dans ce même souci d’égalité de traitement entre tous les assurés. Plus de 97% des dossiers sont clôturés à la grande satisfaction de nos clients. La mission de l’ECA n’est pas de faire des bénéfices, même s’il nous faut constituer des réserves afin de pouvoir sortir 32 millions de francs dans ce cas. Elle est d’ailleurs fixée par la loi et par le Conseil d’État: sauver des vies et sauvegarder le patrimoine de nos clients.

Vous serez prêts pour la prochaine intempérie?

Les événements climatiques comme celui de Lausanne vont se reproduire. Je parle d’éboulements, d’inondations, de fortes pluies et d’orages de grêle. Ils seront plus fréquents et plus violents, mais nous ne voulons pas augmenter les primes pour autant. Il nous faut donc œuvrer en amont. Un fonds sera par exemple créé cette année pour, dans certaines conditions, aider financièrement les propriétaires à réaliser des mesures constructives de prévention, comme rehausser des sauts-de-loup ou éviter les ruissellements dans les caves. Rendez-vous compte: le quart des sinistres dus aux inondations sont des récidives. Des mesures comportementales sont aussi très utiles, des choses simples comme lever ses stores plutôt que de les baisser en cas d’averses de grêles ou mettre à l’abri son mobilier de jardin. Nous devons trouver ensemble des solutions pour limiter les dégâts. (24 Heures)