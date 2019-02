Il n’y a pas d’âge pour sauver la planète

«Et 1, et 2, et 3 degrés, c’est un crime contre l’humanité.» C’est l’un des nombreux slogans qui a rythmé la marche pour le climat, samedi à Lausanne. Ils étaient plus de 10'000 à prendre la rue pour exiger des mesures politiques en faveur de l’environnement. Avec un message clair: déclarer l’état d’urgence climatique et atteindre une neutralité carbone d’ici à 2030 en Suisse.

Ce mouvement lancé par les jeunes semble gagner du terrain. Après la grève des étudiants en janvier dernier, plusieurs d’entre eux ont continué dans la même lignée. Une grève qui a secoué les consciences, comme en témoigne la vidéo de plusieurs personnalités qui ont appelé à la mobilisation. Au milieu de la foule, on retrouve le chanteur Henri Dès et le Prix Nobel de chimie Jacques Dubochet, ainsi que, bien évidemment, une ribambelle de politiciens de la région.

Pas que des jeunes

Le coup d’envoi est donné à 15 heures à la place de la Gare. Dans le cortège, beaucoup de jeunes, mais pas seulement, donc. Des couples âgés, des grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants, et beaucoup de parents qui ont suivi leurs enfants à la manifestation. «C’est moi qui les ai incités à venir», sourit Myriam, 23 ans. Dans cette famille, le thème de l’écologie anime souvent les repas et l’éducation se fait souvent par le bas. «C’est ma fille qui me donne des livres pour me renseigner sur la thématique», confie Éric, venu de Blonay.

Même credo pour Évelyne et Muriel, mère et fille. «On en parle tous les jours! sourit Évelyne. C’est moi qui lui ai inculqué les principes de base, mais ces temps elle participe beaucoup à mon éducation.»

Pour Léa, 21 ans, la sensibilisation auprès de ses parents se joue du côté des transports publics. «En tant qu’adulte, il est plus difficile de changer ses habitudes, car on est installé dans une routine et un certain confort, relève cette étudiante en environnement à l’EPFL. Mais c’est super de voir qu’aujourd’hui toutes les générations sont présentes.»

Les pancartes surplombent la foule. Des plus classiques: «Pas de nature, pas de futur» ou «Politiques, agissez!» aux plus punchy «Arrêtez de niquer vos mers» ou «Don’t be vegan, eat capitalists». Timides au début, les manifestants s’enflamment peu à peu pour répondre du tac au tac aux «Une solution: révolution», scandés de tous les côtés. Les coups de tambours et les cris en impressionnent plus d’un, comme Thomas, qui participe à sa première manif. «Quand votre fils de 7 ans vous demande ce qu’est le réchauffement climatique, ça montre l’urgence de la situation, déclare sa mère. Je manifeste pour lui, mais aussi pour les autres générations.»

Incohérence balayée

Après une heure et demie de marche, l’euphorie atteint son apogée sur la place de la Riponne, noire de monde. Les discours de gymnasiens s’enchaînent, salués par la foule. L’incohérence entre le mode de vie des jeunes et leurs revendications a récemment été pointée du doigt. Un reproche balayé par les jeunes. «On ne prétend pas être parfaits, déclare Josefa, 24 ans, qui est venue avec sa mère. Je tente de faire le maximum, j’achète du seconde main, j’évite l’utilisation de plastique. Mais le changement ne passe pas uniquement par le niveau individuel, mais aussi par des politiques publiques.»

Ces reproches mettent Jacques Dubochet en rogne. «C’est facile de critiquer quand on a profité sans limite du système. Ces personnes ne se remettent pas en question car elles n’en subiront pas les conséquences.»

La lutte continue. Dans les murs du pouvoir, le 13 février, le Conseil d’État vaudois invite les jeunes à discuter pour élaborer ensemble un plan en faveur du climat. Côté rue, le prochain rendez-vous est fixé au 15 mars. (24 heures)