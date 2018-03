«Il n’y a plus rien de vaudois dans Sion 2026»

Malgré des signes avant-coureurs alarmants, Bernard Rüeger, tablant sur «les valeurs olympiques du fair-play», veut encore y croire. Depuis des semaines, il attend un signal positif qui semble ne pas vouloir venir. Le président de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) doit bien se rendre à l’évidence. Il le constate d’ailleurs avec réalisme: à ce jour, il ne fait plus partie du comité d’organisation de Sion 2026.

Accusant le coup, Bernard Rüeger admet «sa frustration et son amertume». Vulgairement parlant, on sent qu’il l’a mauvaise. Et pour cause: alors qu’il était l’initiateur d’un des deux projets qui a débouché sur l’unique candidature suisse aux Jeux d’hiver 2026 puis vice-président du comité d’organisation, l’homme a bel et bien été écarté de l’aventure. «On nous a dépossédés de notre projet», soupire le chef d’entreprise, que personne n’a cru bon d’avertir personnellement de sa mise sur la touche.

De la formule à la réalité



Pour comprendre le malaise, il faut remonter un peu le fil. Et se rappeler qu’en 2015, il y avait deux dossiers bien distincts pour tenter de ramener les joutes hivernales en Suisse, chacun porté par des acteurs privés. L’un, vaudois, était le fruit du travail de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI). L’autre, valaisan, était initié par le remuant boss du FC Sion, Christian Constantin.

Quelques mois plus tard, début 2016, c’est sous pression du politique (les conseillers d’État Philippe Leuba sous nos latitudes et Jean-Michel Cina à l’autre extrémité du Rhône) que les deux projets ont été «invités» (en fait obligés) à fusionner. Mais comme dans tout rapprochement un peu contre nature, la mayonnaise n’a jamais véritablement pris.

Preuve éclatante de ces tensions a été donnée récemment. Début février, l’organisation annonce la création d’une nouvelle association, se vante de disposer d’une «base nationale élargie» et se réjouit d’avoir enfin «une véritable candidature suisse». La formule est séduisante, la réalité est un peu différente. Car à y regarder de plus près, cette candidature ne compte plus aucun des Vaudois de la première heure. Exit la quinzaine de représentants de l’économie et du sport vaudois qui ont lancé l’idée. Sans oublier l’avocat lausannois Jean-Philippe Rochat. L’ancien président du comité d’organisation a été poussé vers la sortie lorsque le nom de son étude s’est retrouvé mêlé à l’affaire des Panama Papers.

Leuba dernier restant



L’essoreuse passée, il ne reste en réalité qu’un seul Vaudois au comité de l’association: il s’agit du conseiller d’État en charge de l’Économie et des Sports Philippe Leuba. Un honneur aux allures d’obligation politique qu’il partage avec ses homologues fribourgeois et bernois. Mais sachant qu’un tiers des épreuves sont prévues «chez nous», cette présence vaudoise réduite à peau de chagrin est difficilement compréhensible.

D’autant que, dans le même temps et pour se préparer au vote populaire couperet du mois de juin, c’est peu dire que la représentativité du Vieux-Pays a pris du poids. Mathématiquement, les Valaisans trustent désormais plus de 30% des places du comité, dont celui de vice-président (le conseiller d’État Frédéric Favre). On y trouve aussi une conseillère nationale (Viola Amherd), une ancienne championne de ski (Chantal Bournissen), l’ancien conseiller d’État Jean-Michel Cina (devenu entre-temps président de la SSR) et le président de la Ville de Sion (Philippe Varone). Une délégation officielle qui peut également compter sur le soutien indéfectible de Christian Constantin, qui, en électron libre, fait également une campagne très valaisanne. Son récent «coup» un brin maladroit d’envoyer Pirmin Zurbriggen au sommet du Cervin allumer un bidon d’essence à bord d’un hélicoptère dans lequel avait pris place Christophe Darbellay en atteste.

Enfin, découvrir que les 21 (!) coprésidents du comité de soutien sont tous Valaisans et que la coordination de la campagne, comme de coutume dans le Vieux-Pays, est assurée par la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie achève de convaincre que toute l’affaire a pris un tour résolument rouge et blanc.

Leadership critiqué



Bernard Rüeger comprend parfaitement que des projets de cette taille nécessitent des ajustements, mais beaucoup moins de devoir en faire les frais. «Nous sommes tristes et affligés. Ce qui fait mal, c’est que nous avions mis sur pied un projet exceptionnel et que nous avions tout pour bien faire. Tout ça pour rien, car il n’y a plus rien de vaudois dans Sion 2026. La pilule est d’autant plus dure à avaler que nous avons consacré du temps et de l’énergie à cette affaire, pour laquelle nous avons dépensé des centaines de milliers de francs», déplore le président de la CVCI, qui fustige au passage le manque de leadership du projet. «Il n’y a pas de patron. Entre le président et les vice-présidents, aucun n’a d’expérience managériale alors qu’il s’agit tout de même de gérer un budget qui se compte en milliards.»

Côté pouvoirs publics, le conseiller d’État Philippe Leuba, comme son homologue valaisan (lire ci-contre), met en avant la dimension éminemment politique de la période qui s’annonce pour justifier la nouvelle structure. «Jusqu’au vote des Valaisans le 10 juin, on entre dans une phase très politique du dossier où les collectivités publiques doivent être représentées. Pour autant, les milieux économiques ne doivent pas être oubliés. Il reste des places à pourvoir, notamment au comité. Bernard Rüeger pourrait donc tout à fait y entrer.» (24 heures)