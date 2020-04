Il n'y aura pas de stands de fruits et légumes à Lausanne

Il n'y aura pas de stands de fruits et légumes dans des rues et sur les places lausannoises mercredi 15 et samedi 18, ni aux autres jours habituels des marchés.

La Municipalité de Lausanne annonce aujourd'hui qu'elle renonce à cette reprise très partielle des marchés. Les fromages et produits de boulangeries étaient exclus pour l'heure de ce redémarrage, qui devait avoir lieu à partir du mercredi 15, soit après le week-end pascal.

La capitale vaudoise avait prévu l'ouverture d'une trentaine de stands, dans le respect des recommandations d'hygiène et de distance. Elle estimait sa décision conforme aux normes de la Confédération.

Le canton dit ne pas vouloir recréer des marchés, même de taille plus modeste.

Avant la pandémie, le marché de Lausanne accueillait 160 stands.

(développement suit)