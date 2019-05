«Il ne pouvait pas nous voir, sinon c'était le cirque»

«Il me disait: «Je ne fais pas long, sinon ce sera le cirque à la maison.» J'ai très peu vu mon père ces 20 ou 30 dernières années, car sinon elle lui faisait des scènes.» Ainsi parle le fils d'un premier lit de R., l'octogénaire qui comparaît depuis lundi aux côtés de sa fille pour l'assassinat de leur épouse et mère.

Mardi, au second jour de ce procès, les proches ont défilé pour éclairer la vie de ce trio. Tous confortent le portrait déjà esquissé par les prévenus. La victime, E., apparaît comme une enfant capricieuse dictant leur conduite aux autres à travers de crises, scènes et même, parfois, de coups. La crainte qu'elle inspirait à tous semble avoir fait le vide autour du chalet de Saint-Légier.

La fille du premier lit de R. détaille l'isolement dans lequel son père avait fini par être placé: «Il ne pouvait pas nous rencontrer chez lui, elle ne le voulait pas. Elle ne nous aimait pas, on ne savait pas pourquoi. (...) Mon père n'est venu me voir qu'une seule fois en Angleterre où j'ai vécu, il n'était pas présent à mon mariage. (...) Je n'avais pas le droit de lui téléphoner. Il m'a dit que c'était mieux que je n'appelle pas. (...) Il souffrait de maux de ventre récurrents. Mais quand il est venu nous trouver, cela allait beaucoup mieux. Le jour où il a dû partir par contre, c'est revenu. Mon mari a dû le soutenir pour aller aux WC tellement il souffrait. Je l'ai mis sur le compte des nerfs. Je pense qu'il était angoissé à l'idée de rentrer chez lui.»

Pour autant dans cet entourage où «tout le monde en parlait un peu», personne ne semble être intervenu pour tenter de venir en aide à cet homme «qui subissait, n'était pas très viril, acceptant des choses qui ne lui convenaient pas», dira son fils. Des traits que l'expert psychiatre a également identifié, parlant de la personnalité masochiste de R. Certains témoins rapportent également que R. aurait dit avoir été régulièrement frappé par sa femme.

Refus de consulter

Plusieurs évoquent une possible maladie mentale qui aurait affecté E., sans jamais pouvoir être diagnostiquée, celle-ci refusant de consulter. «Elle était versatile, tout sourire et soudain se mettant à parler très vite, manifestement mal. Je ne l'ai jamais vue violente, mais à mon sens elle aurait dû avoir un suivi médical important et cela datait de longtemps», évoque la sœur et tante des prévenus.

L'époux de l'accusée complète le tableau en évoquant les effets probables de cette configuration familiale sur le tandem père-fille: «Leur relation était fusionnelle, toujours ensemble, toujours à se téléphoner. C'était une relation que j'avais très peu vue entre un père et sa fille. Chaque fois que R. faisait quelque chose, D. faisait partie de la démarche.»

Une déclaration lourde de sens dans cette affaire où D. est accusée d'avoir pris une part active au meurtre de sa mère, ce qu'elle et son père nient. Ce dernier raconte avoir frappé mortellement sa femme par accident au cours d'une dispute. Sa fille n'aurait fait que l'aider à dissimuler son crime.

Les débats se poursuivent. Développement suit. (24 heures)