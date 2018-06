Il y a moins de travail au noir dans la restauration

Le nombre d’infractions dans le secteur des métiers de la bouche et de l’alimentation a connu une baisse entre 2016 et 2017, relève la commission tripartite de surveillance dans son dernier rapport, publié mercredi. Elle constate une diminution de 8% s’agissant des infractions à la loi sur le travail et de 6% aux conventions collectives de travail.

En un an, 272 sociétés se sont fait contrôler. Parmi elles on retrouve 28 boulangeries, 12 boucheries et 232 hôtels-restaurants. Les inspecteurs ont passé à la loupe les conditions de travail de 3026 employés. La moitié des contrôles a été effectuée aléatoirement, le reste sur la base de dénonciations, de soupçons ou de plaintes. Résultat: 169 entreprises (62% des sociétés contrôlées) ont commis des infractions à la loi sur le travail, 128 aux conventions collectives de travail et 25 aux assurances sociales. Même si le nombre d’infractions peut paraître élevé, il ne s’agit pas de cas majeurs pour chacune d’entre elles, précise le communiqué.

Ainsi, 81 entreprises ont enfreint le droit migratoire. Parmi celles-ci, 63 engageaient du personnel non européen, sans permis de séjour. Les infrastructures ayant employé des personnes sans autorisation de séjour devront payer les frais de contrôles. Ils se sont montés à 88'370 francs en 2017 contre 58'200 en 2016.

Les membres de la commission tripartite – représentants de l’État et partenaires sociaux – estiment que le dispositif de contrôle garde tout son sens vu le nombre d’infractions constatées, ces mesures permettant notamment d’améliorer la protection des travailleurs de la branche. (24 heures)