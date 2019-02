Il y a soixante ans, les Vaudois inventaient la citoyenne suisse

Il y a soixante ans, les Vaudoises obtenaient le droit de vote et d’éligibilité, douze ans avant que le suffrage féminin soit accepté au niveau fédéral. Entrée dans la lutte féministe un an après ce vote historique, l’ancienne présidente de l’Association suisse des droits de la femme, Simone Chapuis-Bischof, 87 ans, raconte cette histoire, du point de vue «non d’une pionnière, mais de quelqu’un qui a connu des pionnières et des pionniers!»

Le langage épicène est important. Parmi les personnages clés qu’elle a connus, la féministe lausannoise évoque de nombreux hommes. Le colonel Bettens, ce député paysan qui «écrivait des romans à l’eau de rose où les femmes avaient un rôle qui montrait qu’on pouvait leur faire confiance», et dont la motion de 1945 fut la base d’un premier vote vaudois (négatif) sur le suffrage féminin. Et «le mari de Mireille Kuttel», Eugène, qui écrivit, durant un brainstorming du comité d’action pour le suffrage féminin en 1958, la phrase «Vaudois, si nous étions cette fois les premiers!» «C’est son écriture qui a été reproduite sur les affiches de campagne», nous apprend-elle.

L’expérience de la citoyenne

Les pionnières vaudoises sont évidemment incontournables: l’avocate Antoinette Quinche, Gertrude Girard-Montet, la première conseillère nationale du canton, Lydie Zanchi, présidente de la section lausannoise de l’ADF entre 1959 et 1971… Mais la grande lectrice, plongée en ce moment dans «Le mythe de la virilité: Un piège pour les deux sexes», d’Olivia Gazalé (2017), s’interroge: «Faut-il continuer de séparer les hommes et les femmes pour montrer ce qu’on sait faire? Est-ce ainsi qu’on arrivera à l’égalité?»

Montrer ce qu’on sait faire. L’idée a marqué l’histoire du suffrage féminin. En 1958, la Ligue vaudoise, dans le camp du non, questionnait déjà les compétences des femmes, arguant, à coups d’annonces dans la presse, de leur manque d’expérience. «Comme s’il fallait avoir de l’expérience pour être citoyenne», ironise Simone Chapuis- Bischof. Fervente défenseuse de la parité – «je n’aime pas les quotas, car c’est une partie seulement, pas l’égalité» –, elle loue «la relève» mais déplore le fait que seules 7 Vaudoises siègent à Berne (sur 20 sièges). Quand on lui dit que certaines ne se sentent pas capables d’entrer en politique, elle se fâche: «Combien d’hommes incapables ont été élus? Ça, on ne le dit jamais!»

Celle qui avait 28 ans en 1959 avoue ne pas se souvenir du sentiment que cela faisait de ne pas avoir le droit de vote. «J’étais beaucoup moins consciente à l’époque. Mais ma mère était féministe. Elle avait lu Simone de Beauvoir avant moi et avait demandé sa carte civique à la Ville de Lausanne.» L’Association pour le suffrage féminin avait lancé cette action en 1956, tablant sur le fait que la Constitution suisse parlait bel et bien d’égalité, mais sans mentionner clairement les femmes. Déboutées, 1414 Romandes (Vaud, Genève, Neuchâtel) avaient recouru au Tribunal fédéral, sans succès. «Mais deux juges sur sept leur ont donné raison!» claironne la féministe.

La victoire modeste et beaucoup de patience sont les ingrédients d’un combat «extrêmement long», où il y a encore beaucoup à gagner malgré les acquis – droits civiques, égalité constitutionnelle, accès aux études, AVS, droit à l’avortement, congé maternité… En 1928, les femmes de la 1re SAFFA (Exposition suisse du travail féminin à Berne) traînaient déjà un escargot géant sur un char pour illustrer cette lenteur.

En grève le 14 juin

C’est pour protester contre la différence de salaire entre hommes et femmes, qui menaçait de se creuser encore dans le fonctionnariat vaudois, que l’enseignante Simone Chapuis-Bischof s’était engagée «avec colère» en 1960. Sept ans plus tard, le Canton décrétait l’égalité salariale. Aujourd’hui, peu d’entreprises ont suivi. «J’en suis absolument irritée», admet celle qui n’a pas encore peint sa dernière banderole et fera grève le 14 juin. «Le militantisme, c’est sûr, ça maintient!» (24 heures)