«Il y a une forte pression de la Suisse allemande»

«L’Italie vient de décider l’arrêt des industries et des chantiers, mais c’est trop tard. La Suisse ne doit pas répéter la même erreur.» Lors d’un point presse organisé mardi par le syndicat Unia Vaud, Pietro Carobbio, responsable du secteur de la construction, a dénombré une centaine de chantiers encore en activité dans le canton. «Dont la moitié sont de gros chantiers avec différents corps de métier. Il est impossible de respecter les normes d’hygiène édictées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).»

Rien que pour la journée de lundi, il y a eu 1500 dénonciations à la SUVA pour l’ensemble de la Suisse, selon Unia. Des chantiers, comme celui de l’École hôtelière de Lausanne, ont déjà eu des ouvriers mis en quarantaine en raison du coronavirus, ce qui n’a pas empêché les travaux de continuer. Les entreprises alémaniques Frutiger, Walo et Implenia se sont «concertées pour poursuivre les chantiers», toujours selon le syndicat. «Il y a une forte pression de la Suisse alémanique pour maintenir les gens au travail», note Pietro Carobbio.

L’arrêt devrait être la règle

Selon l’arrêté du Conseil d’État du 18mars, les entreprises qui ne peuvent pas respecter les normes d’hygiène et de distance sociale de l’OFSP doivent mettre fin immédiatement à leurs activités. «Il faut faire l’inverse, estime Pietro Carobbio. On arrête tout et, exceptionnellement, on laisse ouverts les chantiers nécessaires et urgents.» La Confédération a fortement limité l’autonomie des Cantons avec ses ordonnances. D’ailleurs l’Union syndicale suisse négocie avec le conseiller fédéral Guy Parmelin pour que les Cantons les plus touchés par la crise puissent prendre des mesures.

Lundi, Unia s’est rendu sur le chantier des Cèdres, à Chavannes-près-Renens, ainsi que sur celui des Halles, à Morges. Tous deux sont pilotés par l’entreprise générale HRS, basée en Thurgovie. «Il n’y a pas de toilettes désinfectées régulièrement, pas de planification des nettoyages, pas de gel hydroalcoolique, pas même un savon de Marseille», assure Lionel Roche, responsable du secteur artisans à Unia Vaud.

HRS explique que ses chantiers continuent dans les cantons où ils ne sont pas interdits, «sauf si le propriétaire décide d’y mettre fin, selon une porte-parole. Nous avons scindé les équipes, augmenté le rythme des nettoyages, fourni du désinfectant aux ouvriers et nous nous assurons que les distances de sécurité sont respectées.» Pour Lionel Roche: «Les grandes entreprises générales mettent sous pression ceux qui travaillent pour elles afin de poursuivre les chantiers.»