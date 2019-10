«Ils dessinent l’amour à 12 ans» Tollé!

L’arrivée de l’éducation sexuelle à l’école n’est pas allée sans échauffourées. «24 heures» en a fait l’expérience en publiant son édition du 6 janvier 1973. On y découvre les dessins d’une classe vaudoise de filles de 12 ans qui montrent notamment comment on fait les bébés. Dans un dossier spécial, c’est le journaliste Jacques Pilet qui décide de leur donner la parole. Et celle-ci est aussi libre que l’expression artistique. Les jeunes filles évoquent le mariage – une bêtise pour certaines! –, le viol, le consentement, déjà, et la prostitution. Bien sûr, le courrier des lecteurs n’a pas tardé à être inondé de réactions outrées. «Une immondice», crient certains. «Que l’État s’occupe d’inculquer à nos enfants des idées qui bien souvent ne les effleureraient même pas si l’on ne leur en parlait, ce n’est pas normal», écrit un autre. Le débat fait rage, l’enseignante est menacée de licenciement, les syndicats s’en mêlent, cependant que d’autres lecteurs rétorquent qu’il est juste, et même beau, de laisser s’exprimer les jeunes.

A lire aussi: «L’éducation sexuelle a besoin de plus d’hommes!»

Après Mai 68, les opinions sont résolument contrastées. À l’époque, si certains parents ne veulent pas entendre parler d’éducation sexuelle, d’autres achètent en librairie pour leurs enfants des manuels qui feraient rougir aujourd’hui!