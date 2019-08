Ils font tout voler, même les doudous des enfants

Quel enfant ne s’est pas émerveillé de réussir à faire voler un avion en papier? La même étincelle brille encore dans les yeux de tous les membres du Club de modèles réduits Les Frelons, qui font voler tout et n’importe quoi sur leur terrain à Vullierens: des modèles prêts à voler achetés en magasin, des répliques uniques et très précises ayant demandé des milliers d’heures de travail ou des engins carrément farfelus comme une 2 CV, des sortes de poulets de combat ou l’avion du dessin animé «Satanas et Diabolo». «Chacun peut appréhender la pratique à sa manière, explique le président, Alain Fontana. D’autant plus qu’il y en a désormais pour tous les budgets.»

Le remplacement progressif, ces dix dernières années, des moteurs thermiques (à essence) par des moteurs électriques a en effet fait chuter les prix des premiers modèles télécommandés et a démocratisé la pratique. «Mais les débuts restent difficiles, avertit le président. La coordination, la visualisation en 3D et l’inversion des commandes suivant le sens dans lequel vole l’avion ne s’acquièrent pas en un jour. On a tous appris en cassant et en réparant. C’est pour cela qu’il vaut mieux débuter en faisant partie d’un club.»

C’est aussi pour recruter de nouveaux membres et assurer la relève que le CMR Les Frelons organise depuis cinq ans des journées découverte. La prochaine aura lieu dimanche 1er septembre prochain, sur le terrain du club à Vullierens.

Faire voler les doudous

Outre les expositions de modèles et les démonstrations, les membres du club proposeront des vols d’initiation à doubles commandes. Mais aussi quelque chose de beaucoup plus original: «Nous avons lancé l’an passé les baptêmes de l’air pour doudous. Il faut voir les yeux des enfants quand l’avion décolle avec leur doudou à bord!» Cette année, les membres du club ont même eu l’idée de placer des minicaméras à bord pour que les enfants puissent vivre le vol de leur doudou par procuration sur écran.

«Nous avons tous la passion de ce qui vole, au sens large», explique Christian Chambaz, vice-président et membre fondateur de ce club qui compte une cinquantaine de membres et qui a fêté son 40e anniversaire en juin dernier. «Certains pilotent aussi de vrais avions, mais nous recherchons tous les moments de rêve qu’apporte l’aéromodélisme. Quand tu arrives à faire voler ton planeur, sans un bruit, aux côtés de buses, c’est vraiment génial.»

Une école de vie

«C’est une bonne école de vie, reprend le président. Elle apprend la patience et la persévérance, mais aussi l’entraide, bien utile pour se perfectionner en électronique ou en aérodynamique. Et l’aéromodélisme mélange toutes les générations, puisque nous avons au club aussi bien des enfants que des retraités.» Et Alain Fontana de souligner encore que ces derniers ont la classe d’aller plutôt voler en semaine pour laisser le terrain libre, le week-end, pour ceux qui travaillent.

6e journée découverte du CMR Les Frelons

Dimanche 1er septembre à Vullierens.

Infos sur www.lesfrelons.ch