«Impossible, parfois, de monter dans le train en chaise roulante»

En ce mercredi matin frileux, à la gare de Pully, Carlos Kenedy s’apprête à nous montrer pourquoi il ne peut pas librement prendre le train. À 11h38, la correspondance pour Vevey est en vue sur le quai 2. Un coup d’œil sur l’application CFF nous confirme que les personnes en chaise roulante peuvent monter dans ce train en toute autonomie. Les portes s’ouvrent; le marchepied en métal se déploie mais l’espace qui le sépare du quai est trop important. Embarquer serait périlleux; c’est évident.

Inconfortable, dangereux

Ce problème est récurrent, raconte Carlos Kenedy. «Il m’est arrivé de rester à quai à Pully parce que je ne pouvais pas monter. Ou de rester dans le train parce que je ne pouvais pas descendre.» Il rencontre le même problème à la gare de Pully-Nord, pourtant rénovée récemment en vue de répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite (quais rehaussés, notamment).

Les CFF indiquent que les deux gares pulliéranes respectent la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand). Les voyageurs à mobilité réduite peuvent donc, en théorie, monter et descendre sans aide des wagons.

«Parfois, il n’y a pas de problème; parfois c’est inconfortable et parfois c’est impossible car trop dangereux, rapporte Carlos Kenedy. Comme on ne sait jamais, on ne peut pas anticiper. Pour aller à Lausanne, je prends toujours le bus alors que j’habite à côté de la gare. Je mets le double de temps.»

«Frustrant et stressant»

Le Vaudois, qui se déplace en fauteuil depuis 1992, reconnaît volontiers les progrès faits dans l’accessibilité des trains. «Pouvoir monter et descendre sans s’organiser à l’avance, cela améliore énormément la qualité de vie. Ça me frustre et me stresse de me retrouver dans ces situations où ce n’est pas possible. Je ne prends jamais le dernier train et je pars bien en avance pour mes rendez-vous de loisirs ou professionnels, au cas où. Cela m’enlève de la confiance dans la possibilité de voyager. Surtout seul.»

Carlos Kenedy a signalé le problème aux CFF, qui l’ont invité à appeler le Call Center Handicap en cas de souci. «Cette réponse n’est pas satisfaisante. Si je ne peux pas monter, que va faire le call center? Rien. Ils n’auront pas le temps avant que le train reparte. D’autant qu’à Pully, il n’y a pas de personnel susceptible de m’aider.»

«Je ne prends jamais le dernier train, au cas où» Carlos Kenedy, voyageur en fauteuil roulant

Les CFF sont conscients depuis longtemps du problème que posent les marchepieds aux personnes en fauteuil, si l’on en croit une interview publiée par l’ex-régie fédérale sur son site en 2018. «Nous devons adapter 100 gares considérées jusqu’à présent comme conformes à la LHand, expliquait à l’époque la responsable du programme «Accès au chemin de fer 2023». Les quais ont certes été surélevés, mais il y a un espace entre les marchepieds et les bordures de quais. L’accès autonome aux trains pour les personnes en fauteuil roulant s’en trouve entravé, voire empêché. Nous devons trouver des solutions.»

Carlos Kenedy attend toujours… Contacté par nos soins, les CFF disent «comprendre les soucis rencontrés par ce client» et indiquent que le service clientèle «l’a invité à lui signaler chaque problème rencontré afin que nous puissions résoudre le problème». Les marchepieds qui se déploient lors de l’ouverture des trains sont ajustables, indique le porte-parole Jean-Philippe Schmidt. «Ils sont réglés pour chaque gare. Nous allons envoyer une équipe pour déterminer quel train pose problème, puis vérifier et mesurer les espaces laissés entre le marchepied et le quai. S’ils sont trop larges, nous pourrons modifier les mesures et reprogrammer les trains pour ces gares.»

Normes insuffisantes?

Cela risque de ne pas suffire, laisse entendre Caroline Hess-Klein, responsable du département égalité au sein de l’association Inclusion Handicap. Elle relève que même quand les normes internationales sont respectées, cela ne permet pas à toutes les personnes en chaise roulante d’accéder aux trains. «La distance maximum fixée par ces normes concernant les marchepieds permet à certaines de prendre le train mais pas toutes. La loi garantit pourtant l’accès autonome aux transports publics pour les personnes en situation de handicap.»