Incompris du public, les paysans veulent informer

Dans le sillage de l’Union suisse des paysans, les syndicats d’agriculteurs Agora et Prométerre ont présenté mardi à Lausanne la campagne romande «Nous protégeons ce que nous aimons». La réalité du métier d’agriculteur n’est pas encore suffisamment connue du grand public, estiment-ils. «Et les attaques sont injustifiées», ajoute Claude Baehler, président de Prométerre.

Grégoire Nappey, journaliste et chef du projet de campagne, analyse qu’avec la conscientisation croissante du public sur le réchauffement climatique, les approximations et les outrances se multiplient au sujet des paysans. «Il existe des gens qui sont choqués de voir une vache dehors en hiver! Or, dit-il, il faut posément expliquer ce que fait le paysan.»

Ici, on ne sépare pas ceux qui font du bio de ceux qui pratiquent l’«agriculture raisonnée», c’est-à-dire au moyen d’«intrants», produits non naturels mais utilisés de manière optimale. En Suisse, il n’y a pas de culture intensive, et c’est notamment à ce titre que l’agri­culture peut être qualifiée de durable, estiment les associations.

La campagne de vulgarisation se déclinera en ligne sur les réseaux sociaux avec des vidéos, des infographies et des textes. Des prospectus et des panneaux à même les exploitations seront en outre édités. Les thèmes porteront sur la protection des plantes, la nourriture et le bien-être des animaux.

Le concept de «microrencontres» sera également mis en œuvre avec des portes ouvertes sur le terrain pour expliquer comment fonctionne l’agriculture. En ville, des débats seront organisés dans les établissements publics, pour essayer d’atteindre les 18-35 ans. Les organisations économiques locales, des «relais importants», figureront aussi au nombre des protagonistes de cette campagne, qui battra son plein dans quelques semaines.

En toile de fond, l’initiative «Pour une Suisse sans pesticides de synthèse». Le texte, qui devrait être soumis au peuple en 2020, fait figure d’épouvantail dans le monde paysan. Pour Claude Baeh­ler, lui-même agriculteur bio, il est important de comprendre que l’entier de la production suisse ne peut pas être bio. Il cite en exemple les zones humides, comme la basse plaine du Rhône, où les traitements phytosanitaires restent indispensables.

D’expérience, il témoigne que le bio est un gros consommateur de main-d’œuvre. Il n’est pas réaliste de vouloir le généraliser à ce stade. Les programmes d’agri­culture de proximité marchent bien, mais «restent un marché de niche», tandis que le taux d’autoapprovisionnement de la Suisse tend à baisser. Tout cela demande encore du temps, disent en substance les professionnels. (24 heures)