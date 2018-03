Interpellé par la police, il fait un malaise et décède

Un homme de 40 ans a perdu la vie jeudi matin au CHUV à Lausanne au lendemain d'un contrôle de police agité. Il s'était opposé aux agents qui l'avaient finalement interpellé sous la contrainte et menotté.

Les faits se sont déroulés mercredi soir vers 22h45 à Lausanne, indique jeudi la police vaudoise. Lors d'un contrôle préventif contre le deal de rue, la police de Lausanne dit avoir été attirée par «le comportement suspect» d'un ressortissant nigérian. Selon la police, l'individu n'a pas obtempéré aux injonctions de l'agent, ni des forces appelées en renfort. L'homme a alors été maîtrisé par la contrainte et entravé par des menottes. Peu après avoir été immobilisé, il a fait un malaise et a perdu connaissance. Les policiers lui ont prodigué des premiers soins puis le personnel sanitaire.

Boulettes de cocaïne

Lors de ceux-ci, «plusieurs boulettes de cocaïne ont été découvertes à côté de son visage ainsi que dans sa bouche», écrit la police vaudoise. Hospitalisé au CHUV, le quadragénaire est décédé jeudi matin.

Une instruction pénale est en cours et tous les agents impliqués durant l'intervention ont été entendus. Une autopsie sera pratiquée afin de déterminer la cause du décès de cet homme sans domicile connu et déjà condamné pénalement pour trafic de produits stupéfiants.

Manifestation à Lausanne

L'homme décédé faisait partie du Collectif Jean Dutoit, qui défend les personnes sans-abri en situation de séjour irrégulière, a communiqué solidaritéS Vaud en soirée. Ce dernier apporte son soutien au rassemblement organisé jeudi en début de soirée devant l'hôtel de police du Tunnel, à Lausanne.

Avec le groupe Ensemble à Gauche, solidaritéS Vaud interpellera la Municipalité sur ce cas, qui fait suite à d'autres, ajoute le communiqué. (aec/nxp)