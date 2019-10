Isabelle Moret entre en gare de Lucerne

Candidate à sa réélection, la libérale-radicale Isabelle Moret trône au milieu d’une affiche, accompagnée de quatre jeunes candidats PLR. Jusque-là, rien de bizarre, les candidats PLR ont tout loisir de poser avec d’autres candidats du parti sur les murs des villes.

Ce qui intrigue n’est pas au premier plan, mais au second. C’est une gare, avec une élégante et imposante marquise, dont les lignes et les courbes dirigent les regards sur l’élue qui brigue un quatrième mandat. Et au-dessus des quais, se détachent des panneaux pour les voies 10 et 11. Mais alors, ce n’est pas la gare de Lausanne, dont la marquise n’a pas des courbes si marquées, et qui ne connaît ni voie 10, ni voie 11!

Vérifications faites, il s’agit de la gare de Lucerne. Alors, Isabelle Moret, pourquoi ce choix? Pourquoi pas la gare de Lausanne? «C’est un choix de photo, pas d’une gare en particulier», répond la Vaudoise. «C’est l’idée de l’ouverture, du mouvement, de l’avenir, des jeunes en politique: «Direction demain!»…» ajoute-t-elle, en rappelant son slogan.

Sauf que c’est plutôt «Direction cul-de-sac!» persifleraient ses adversaires, vu que la gare de Lucerne n’est pas traversante. Ceux-ci rêveraient que ce dimanche soit synonyme de terminus pour Isabelle Moret.

Ses partisans répondraient qu’on dit aussi «gare tête de ligne», et que la prochaine probable présidente du Conseil national a raison à se rapprocher du centre de la Suisse.