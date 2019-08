«J’ai été viré à cause des mots crus d’une auteure»

Âgé de 58 ans, un professeur de français du Gymnase Auguste-Piccard, à Lausanne, se retrouve brusquement au chômage. Licencié avec effet immédiat «pour rupture du lien de confiance» après 30 ans de carrière. Selon neuf plaignantes d’une classe de 19 élèves, il aurait tenu des propos «sexistes». Le 27 mars, son employeur, l’État de Vaud, l’avait suspendu, en attendant un rapport commandé à l’ancien juge cantonal François Meylan.

Signées le 18 juin, les conclusions ont abouti à la coupure définitive le 29 juillet, ainsi que l’a annoncé mercredi le quotidien «Le Temps». «C’est un cataclysme», relève le maître. Combatif malgré tout: il va saisir le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (TRIPAC), où ce syndicaliste siège comme juge assesseur, ce qui posera des difficultés de procédure (voir encadré).

«Les mots de l’auteure»

Le professeur est aussi bien décidé à parler. Il révèle le contexte de mots crus qu’il a employés en classe: «bite», «pute» et «baiser» notamment. «J’étais en train d’étudier avec les élèves le livre de Virginie Despentes, «King Kong Théorie». Les mots sont ceux de l’auteure. Il y en a d’autres plus crus. La situation a été problématique pour une partie de la classe et cela a créé des heurts.» Virginie Despentes est une personnalité controversée, souvent décrite comme «trash» ou «punk». Dans le livre lu au gymnase lausannois, elle évoque frontalement le viol, la prostitution et la pornographie. Certains la voient comme une icône d’un «nouveau féminisme», d’autres la vouent aux enfers. Elle a aussi obtenu une reconnaissance de haut niveau: elle a reçu plusieurs prix littéraires, dont le Renaudot, et siège à l’Académie Goncourt depuis janvier 2016.

Le prof viré n’a pas décidé lui-même de placer ce livre au programme de l’examen de ses élèves. Il explique que c’est un choix de la «file» des maîtres de français des classes de certificat du Gymnase Auguste-Piccard: «J’étais réticent. Je suis contre la censure des textes mais j’ai senti que cela pourrait poser des problèmes dans ma classe. Nous étions cinq et j’ai été le seul à avoir voté négativement. J’ai admis le principe démocratique.»

«De quoi peut-on parler?»

L’affaire soulève une question de fond: de quoi peut-on parler en classe, quels sont les mots autorisés, quels sont les tabous? D’autres enseignants s’interrogent. Comment lire un roman sur la chasse si des élèves sont véganes? Peut-on traiter de textes révisionnistes sur le nazisme? Présidente de l’Association vaudoise des maîtres de gymnase (AVMG), où le prof licencié exerce la fonction de caissier, Françoise Emmanuelle Nicolet résume le débat: «Que peut-on dire aujourd’hui sans heurter toutes les identités et les sensibilités? C’est une question que nous voulons soumettre à l’État.»

Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), dirigé par Cesla Amarelle, ne s’exprime pas pour l’instant en raison des vacances. Le professeur licencié se défend d’avoir voulu heurter: «J’ai essayé de faire mon travail le plus honnêtement possible», estime-t-il. «Que des élèves soient déçus ou mécontents d’un cours ou d’un maître, cela peut arriver. Nous aurions pu tenter une sorte de médiation avec les élèves plaignantes, avec un doyen ou le directeur. Mais le DFJC ne nous a pas laissé le temps», ajoute-t-il.

Il est difficile de comprendre comment la situation a pu ainsi dégénérer. Dans l’immédiat, aucune des parties en cause ne dévoile le contenu du rapport de l’ancien juge cantonal François Meylan. Du côté de l’État, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (DGEP) affirme avoir agi «pour protéger l’établissement et les élèves», selon les termes de Lionel Éperon, directeur général. Il ne veut pas en dire plus en raison de la procédure devant la justice.

Le professeur licencié, lui, s’exprime. C’est d’ailleurs pour garder son droit à la parole qu’il affirme avoir refusé une offre transactionnelle de son employeur. Lionel Éperon lui avait proposé de rester suspendu de sa fonction, avec son salaire, jusqu’au 31 octobre 2020. En échange du respect d’une exigence, sous la menace d’une action judiciaire, de silence et d’«absence de polémique» imposée aussi à ses «mandataires», son avocat, par exemple. L’AVMG se déclare également visée par cette «convention muselière».

Le maître désormais au chômage aurait aussi voulu parler à Lionel Éperon ou à la conseillère d’État Cesla Amarelle. «La DGEP regrette d’avoir été contrainte d’en arriver à cette mesure et tient à souligner que, durant toute la procédure, les droits des divers protagonistes ont été respectés, en particulier le droit d’être entendu», affirme Lionel Éperon. «J’ai rencontré des adjoints. C’est peut-être juste d’un point de vue juridique. Mais j’aurais dû être entendu par M. Éperon ou par Mme Amarelle dès lors qu’un licenciement avec effet immédiat était envisagé», rétorque l’enseignant. Pour l’AVMG, le fait qu’il soit un syndicaliste engagé donne «un côté particulier» à la situation. Le syndicat annonce des actions à la rentrée.