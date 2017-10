«J’ai vu des jeunes fiers, qui ont des projets et de l’ambition»

Jeudi, la ministre française du Travail, Muriel Pénicaud, était en Suisse pour se pencher sur le système d’apprentissage. En matinée, elle s’est rendue au centre de formation de Bobst, à Mex, accompagnée, entre autres, du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. L’après-midi, c’est à Lausanne, à l’Ecole des métiers que la ministre et sa délégation ont rencontré des jeunes. Les conseillers d’Etat vaudois Philippe Leuba et Cesla Amarelle l’accompagnaient.

– Quel était le but de cette visite en Suisse?

– Je suis venue avec une délégation de seize personnes, qui vont devenir les négociateurs de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle que mon équipe et moi-même mettons en place ces jours.

– Qu’avez-vous observé?

– Plusieurs choses m’ont frappée, aussi bien à l’Ecole des métiers de Lausanne qu’au centre de formation de Bobst. En Suisse, les 65% des jeunes passent par la formation professionnelle, contre 7% en France. La culture professionnelle y est donc très valorisée. J’ai vu des jeunes fiers, qui savent pourquoi ils sont là, qui ont des projets et de l’ambition, ainsi que des maîtres d’apprentissage avec une vraie qualification.

– Comment susciter l’envie d’apprentissage chez les jeunes?

– Avec le ministre de l’Education, nous allons changer le dispositif d’orientation, dans lequel l’apprentissage n’existe pas aujourd’hui. Dès l’an prochain, ce dernier sera présenté comme une voie de réussite à part entière. Ce qu’il est, puisque sept jeunes sur dix ont un emploi durable après cette formation. L’engagement des entreprises est très important, tout comme le rôle des cantons, joué en France par les régions.

– Vous avez aussi observé le système de rémunération.

– Il est assez proche de celui de la France et il s’agit d’un élément important. Mais ce qui est fondamental, c’est que les jeunes comprennent que l’apprentissage est une rampe de lancement pour toute une vie professionnelle. (24 heures)