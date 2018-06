«J’aurais donné 200 balles pour voir Patrick Juvet!»

Sur le liseré du T-shirt, une seule rangée de sequins. Exit l’habit de paillettes, les années et leur lot d’épreuves ont passé, Patrick Juvet, 68 ans, porte ce soir un complet noir satiné. D’une fenêtre, il contemple la ville d’Aigle, où sa maman a vécu ses dernières années avant de s’éteindre, il y a quelques mois. L’homme qui a foulé les plus grandes scènes du monde s’apprête à grimper sur l’estrade du festival gratuit Aigl’In Music et il confie n’avoir jamais eu autant «les chocottes». Tout en gentillesse, la voix étranglée, il accepte de livrer quelques impressions à «24 heures».

«Je suis très stressé parce qu’il y a beaucoup d’émotions. Mais il faut que je le fasse! Pendant deux ans maman m’a bassiné pour que je vienne jouer ici. C’était ma mère, on n’en a qu’une, on se téléphonait tous les jours et je venais la voir quand je pouvais. (Il s’interrompt, entendant le clocher.) Oh, la cloche! Je connaissais tout ça et maintenant c’est fini…» Quand on relève que l’histoire continue puisque le festival l’a programmé en tête d’une affiche consacrée aux nouveaux talents suisses, il sourit: «C’est adorable. Je ne sais pas ce que je fais au milieu de ces jeunes qui montent. Moi je suis un vieux qui descend!»

Peut-être, mais son public n’est pas lassé. Ils étaient 3400 à venir l’applaudir samedi, quand la manifestation a reçu 1750 spectateurs vendredi. L’effet Juvet a joué à plein. Lui, associe sa longévité à celle du disco: «Ce genre a marqué plus que les autres. Les gens l’aiment parce qu’ils retiennent les mélodies et peuvent les chanter. Partout dans le monde on me demande I love America et en France c’est surtout Où sont les femmes? Auteur de 14 albums, celui qui n’a jamais renoncé à la scène «parce que sinon, au bout de dix jours je tourne en rond chez moi», n’est pas froissé de voir son répertoire ramassé en deux tubes dans la mémoire collective.

Il en joue même, quand démarrant son set par I love America il s’ingénie à faire monter la sauce entre chaque titre, dans l’attente insoutenable des fameux «rires pleins de larmes». Au passage, Sonia, La Musica ou Le lundi au soleil, écrit pour Cloclo, sont surtout portés par les musiciens. L’artiste, lui, se livre à son public, se laisse cajoler sur scène par une poignée de fans, puis fond en larmes en dédiant le concert à Janine Juvet, dont il rappelle l’engagement à la Croix-Rouge et l’accession, parmi les premières Vaudoises, au Grand Conseil.

«La star de nos souvenirs»

Une quarantaine de minutes de tubes, puis la silhouette noire se retire, laissant dans son sillage des sentiments doux-amers. Ex-voisins de Janine Juvet, Felix et Ornella Impalà résument: «On a accueilli la star de nos souvenirs. Bravo au public qui a joué le jeu!» «On aurait voulu que cela se prolonge», lance Corinne Stauber de Montreux. «C’était magnifique! J’aurais donné 200 balles pour le voir! C’est un compositeur hors pair, un grand musicien. Il a fait le conservatoire de piano vous savez», rappelle Florence Grégoire de La Tour-de-Peilz. «Je suis venue exprès de La Côte, annonce Maryline Giavina. Il a essayé de faire de son mieux et nous a fait plaisir.» «Moi qui l’ai connu au tout début, on sent qu’il est sur la fin, soupire Gérald Zutter, de Corbeyrier. Mais chapeau! À son âge, c’est-à-dire presque le mien, il faut le faire!» «Eh ben moi, j’ai bien aimé», conclut l’Aiglonne Elisa Burnier, 21 ans.

Il ne reste peut-être qu’une rangée de sequins à l’encolure de Patrick Juvet. Mais sa présence a encore fait briller les paillettes des seventies dans des milliers de pupilles, qu’elles soient ou non bordées de pattes d’oie. (24 heures)