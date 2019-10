J-100 avant la cérémonie d'ouverture de Lausanne 2020

Ski alpin, hockey, curling... Les compétitions sportives des Jeux olympiques de la jeunesse débutent dans 100 jours. Le programme a été dévoilé la semaine dernière. Et il promet un spectacle riche et varié du 10 janvier au 22 janvier.

Compétitions 100% gratuites

L'accès aux compétitions sera totalement gratuit. Toutefois, les compétitions se déroulant en intérieur nécessiteront une inscription préalable. Au total, 81 compétitions se dérouleront dans huit sites différents au cours des treize jours suivant la cérémonie d'ouverture: dans le canton de Vaud à Lausanne, à la vallée de Joux, à Leysin, aux Diablerets et à Villars; dans le canton du Valais à Champéry; dans les Grisons à Saint-Moritz; ainsi qu’en France voisine au stade des Tuffes, aux Rousses.

Organisation en deux vagues

L'une des principales caractéristiques de Lausanne 2020 sera son système d'organisation en deux vagues, une solution innovante conçue pour augmenter de façon significative la capacité d'accueil en permettant à chaque «vague» d'athlètes d'effectuer un séjour plus court sur place. Au total, 1880 athlètes (940 hommes et 940 femmes, parité totale des genres) participeront aux Jeux.

La première vague de compétitions débutera avec le ski alpin aux Diablerets, le biathlon au stade des Tuffes, en France voisine, et le ski-alpinisme, qui fera ses débuts aux Jeux olympiques, à Villars. Lausanne accueillera le patinage artistique et le hockey sur glace mixte CNO 3 contre 3, un nouveau format de compétition proposé et développé par la Fédération internationale de hockey sur glace et Lausanne 2020. Cette première vague de compétitions sera également marquée par quatre jours de patinage de vitesse sur le lac gelé de Saint-Moritz.

Le 16 janvier marquera la transition vers la deuxième vague de compétitions et de jeunes athlètes. L'Olympia Bob Run de Saint-Moritz accueillera ses premières compétitions olympiques de luge, bobsleigh et skeleton depuis 1948. Le stade des Tuffes, en France voisine, accueillera le saut à skis et le combiné nordique, tandis que sa voisine suisse, la vallée de Joux, accueillera le ski de fond. Le ski acrobatique et le snowboard se dérouleront à Villars et à Leysin. Lausanne, quant à elle, accueillera cinq jours de tournois de hockey sur glace à 6 équipes et le patinage de vitesse. Le curling se déroulera à Champéry, du 10 au 22 janvier.