«Je refuse de m'accrocher à mon siège de député par sécurité politique»

C'est bel et bien Nicolas Rochat Fernandez qui remplacera Rebecca Ruiz au Conseil national, elle qui a été élue au Conseil d'Etat il y a deux semaines. Le Parti socialiste vaudois l'a annoncé ce mercredi matin.

Député au Grand Conseil depuis 2008, ce père de famille de la vallée de Joux est connu d'une part comme syndicaliste, chez Unia, et comme ancien chef du groupe socialiste au parlement cantonal. Depuis 2016, il siège même au Bureau du Grand Conseil.

En accédant au Conseil national et en quittant le Grand Conseil d'ici l'été, il prend un risque. S'il n'est pas réélu au parlement fédéral en octobre, il devra faire une croix pendant plusieurs années sur la vie politique cantonale. «Une décision personnelle et assumée», explique ce politicien de 37 ans.

Quelle est votre motivation à aller au Conseil national?

Lors des élections fédérales de 2015, j'arrivais comme troisième vient-ensuite. La perspective d'entrer au Conseil national était faible. Mais plusieurs dossiers traités au niveau fédéral me sont chers. Je suis dans le monde syndical, chez Unia, depuis 2004. A travers mon activité professionnelle, je perçois bien la rudesse des rapports de travail actuels, avec notamment les licenciements et la difficile reconversion professionnelle des personnes de 50 ans et plus. Autre dossier qui m'intéresse pour le Conseil national: les questions de politique sociale. Cette législature a véritablement été antisociale au parlement fédéral. La saignée continue des offices de poste est aussi un dossier qui m'interpelle.

Vous êtes actuellement deuxième vice-président du Grand Conseil. Jusqu'à quelle date y siégerez-vous?

Je siégerai au Conseil national probablement dès le mois de mai, mais j'arrêterai mon mandat de député seulement en juillet, à la fin de l'année politique. Mon parti m'a accordé ce délai. Il me tenait à coeur de mener à terme mon mandat de deuxième vice-président du Grand Conseil.

Josiane Aubert, lorsqu'elle avait été élue en cours de législature au Conseil national, avait pu rester au Grand Conseil jusqu'aux élections fédérales. Pourquoi pas vous?

Je m'empresse de dire que mon choix est une décision personnelle et que je ne critique nullement les choix que d'autres ont faits. On aurait pu imaginer que je garde mon mandat de député d'ici aux élections fédérales, dans l'optique de continuer à siéger au Grand Conseil si je n'étais pas réélu au Conseil national. Les statuts du Parti socialiste vaudois empêchent les doubles mandats, avec des dérogations possibles. Mais mon but n'est pas de m'accrocher à mon siège de député par sécurité politique.

Ce qui signifie que, si vous n'êtes par réélu en octobre au Conseil national, ce sera pour vous une sortie de la vie politique pour quelques années.

Oui, tout à fait, et je l'assume.

Comme futur candidat au Conseil national, le poids électoral de Pierre-Yves Maillard risque de redistribuer les cartes au sein de la députation socialiste vaudoise à Berne. Donc à votre détriment.

Je pense d'abord à aujourd'hui. Le but, lors des élections fédérales, est au minimum de maintenir nos cinq sièges au Conseil national. (24 heures)