«Je veux démystifier le loup: les gens ne risquent pas d’être attaqués»

Des léopards du parc Kruger sud-africain aux loups du Jura vaudois, il n’y a qu’un pas que Julien Regamey franchit avec bonheur. Le photographe animalier de Saint-Oyens – guide six mois par année en Afrique australe – n’est en effet pas moins sensible à la beauté de la fourrure généralement grise du canidé européen qu’à la robe tachetée du fauve africain. Raison pour laquelle il quête depuis deux ans celui que l’humain a érigé au rang peu envié de meilleur ennemi de l’homme. Et c’est bien pour combattre les préjugés dont le loup fait l’objet que le trentenaire le piste inlassablement sur les hauteurs du Jura vaudois.

«De ceux qui ne connaissent pas le loup à ceux qui croient le connaître, presque tout le monde lui casse du sucre sur le dos, au point d’en oublier le rôle essentiel qu’il joue dans la nature.» Lancé sur le sujet, Julien Regamey est intarissable. D’autant plus maintenant qu’il a réussi à immortaliser l’animal dans son milieu naturel, lundi dernier dans un secteur compris entre Vallorbe et La Dôle.

«Mon but, c’est vraiment de démystifier, d’en parler bien et intelligemment.» En insistant sur l’importance du loup dans la régulation des cervidés et, corollaire, sur l’importance qu’elle a dans la régénération des forêts. «En évitant qu’il y ait trop d’ongulés, il empêche ces derniers de s’attaquer aux jeunes pousses», explique-t-il.

Une vraie rencontre

Reste que pour en parler – vraisemblablement au moyen d’un livre à paraître ultérieurement –, le photographe n’a pas choisi l’option facile, puisque c’est dans les pas du loup du Jura qu’il s’est mis, en compagnie du photographe Fabien Bruggmann. «Les forêts sont vastes et épaisses, pas comme dans les Alpes, et les loups s’y déplacent énormément. Il faut vraiment connaître leurs habitudes, les endroits où ils vont chasser, où ils partent se retrancher, pour avoir l’opportunité d’une rencontre.» Une vraie, en chair et en poils, pas comme la rencontre entre le canidé et un piège photo idéalement disposé.

Après des milliers d’heures de patience et de persévérance sans pouvoir faire une seule image, des kilomètres parcourus dans un environnement pas toujours accueillant, le trentenaire a fait un grand pas en avant il y a tout juste une semaine. Mais aussi beau qu’il soit, le face-à-face avec la bête qu’il a pu immortaliser n’est que le point de départ d’un travail qu’il entend enrichir de nombreuses autres photographies.

Quoi qu’il arrive, cette rencontre-là, il ne l’oubliera pas. Ni les instants qui l’ont précédée. «Sur une crête, tôt le matin, j’ai trouvé une touffe de poils de gibier. Je me suis mis sur cette piste et, 3 kilomètres plus bas, toujours sur les pentes du Jura, je suis tombé sur la carcasse d’une biche. Je savais que le loup allait y revenir, alors j’ai placé un affût très sommaire: un simple filet de camouflage sous lequel je me suis planqué et j’ai attendu. Moins d’une heure plus tard, un premier loup est apparu, aux environs de 10h. Mais je ne l’ai qu’entraperçu, car il est resté caché derrière les arbres.» L’animal avait-il flairé la présence humaine? «Le loup est un animal très prudent. Quand on trouve une carcasse, il ne faudrait même pas aller marcher autour, parce qu’on y laisse notre odeur…» précise celui qui est ambassadeur officiel animalier pour Sigma Suisse.

Le cri du cochon

Le reste de la journée se passe, jusqu’en fin d’après-midi et l’arrivée d’un second loup, sans doute un mâle là aussi, même si Julien Regamey n’en détient pas encore la preuve formelle. «Il a senti quelque chose d’inhabituel, parce qu’en arrivant à la hauteur de sa proie il a reniflé le sol et fait demi-tour, tranquillement, non sans que j’aie eu le temps de prendre quelques images.» Le photographe tente alors sa chance en sifflant doucement. «Idéalement, il faudrait imiter le cri du cochon, qui normalement fait à chaque fois réagir le loup, mais je n’y ai pas pensé…» Le pari est néanmoins gagnant, l’animal se retourne, avance de quelques pas dans la direction d’où a surgi le bruit, s’arrête, refait quelques pas en scrutant les lieux avant de s’en aller tranquillement.

Julien Regamey est plus que jamais prêt à y retourner, fort de ce premier contact, mais aussi d’un terrain qu’il connaît maintenant bien. «J’ai tout cartographié sur 30 km2. L’idée est de me placer dans des zones où je sais qu’il passera. Sans savoir quand, bien sûr. Mais entre le lever du soleil et 10h du matin, il sera de retour de sa quête nocturne, en route pour les endroits où il se cache en forêt.»

De ces futures rencontres découleront de nouvelles images qui doivent permettre la réalisation d’un reportage complet sur le loup du Jura. Avec peut-être l’incroyable chance d’immortaliser des louveteaux, soit la deuxième portée dans le massif montagneux depuis l’extinction de l’espèce au XIXe siècle. «Je veux rassurer les gens, bien leur faire comprendre qu’ils ne risquent pas d’être attaqués. Du reste, quand j’attendais le loup, des promeneurs sont passés à proximité de la carcasse, sans la voir, à cinq minutes d’intervalle du loup.»