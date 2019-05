«Je veux être au courant de ce qui se passe sur le terrain»

Que le chef du SPJ soit informé des situations complexes et graves. Qu'elles remontent vers lui. Telle était l'une des volontés principales affichées après l'affaire du père qui avait violenté et commis des abus sur la plupart de ces huit enfants, condamné à 18 ans de prison en mars 2018. Nommé ad interim à la tête du service en octobre dernier, après le départ forcé de Christophe Bornand, Frédéric Vuissoz est confirmé à son poste. Il explique comment il entend travailler.

Votre nomination a-t-elle vraiment suivi une procédure ouverte? Certains diront que c’était couru d’avance…

J’ai suivi un véritable processus de recrutement à la suite de la mise au concours du poste. J’ai passé des assessments et j’ai eu deux entretiens avec la commission de recrutement. La procédure qui a abouti à ma nomination s’est déroulée de manière tout à fait ordinaire et standard.

Votre prédécesseur a dû partir à la suite de l’affaire du père abuseur qui a choqué le public. Êtes-vous l’homme de la situation?

Je pense avoir les qualités qu’il faut car j’ai toujours œuvré dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte. J’ai été éducateur et assistant social. En 2003, j’ai conduit le projet de réorganisation du SPJ. je connais donc le service. J’ai dirigé l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Ouest vaudois et j’ai été tuteur général pendant 7 ans. J’ai donc une vaste expérience de la politique et des mesures visant à protéger autant les enfants que les adultes.

Cesla Amarelle compte sur vous pour mener les réformes demandées par l’ancien juge fédéral Claude Rouiller. Qu’avez-vous fait?

La commission d’experts présidée par l’ancien juge valaisan des mineurs Jean Zermatten, qui nous aide notamment à mettre en œuvre des mesures adaptées dans les cas limites, est en fonction. Elle a eu sa première séance en février puis s’est réunie quatre fois. Nous avons aussi retravaillé la grille de référence des critères d’évaluation de la mise en danger des enfants et de la capacité des parents d’y remédier.

Avez-vous déjà soumis des cas limites à la commission d’experts?

J’en ai présenté une dizaine. Je ne peux pas donner de détails mais il s’agit de situations complexes pour lesquelles nous avons besoin de nouvelles pistes. Nous constatons que cela permet d’avoir un regard différent lorsque nous sommes confrontés à certaines prises de risque. Par exemple lorsque nous devons décider d’un type de prise en charge. Ce regard assoit notre position de manière plus solide.

À vous entendre, vous prenez des risques?

Je fais des choix, oui, il est toujours difficile d’évaluer les mesures. Elles peuvent être jugées soit trop fortes soit trop laxistes. Nous devons trouver un équilibre et cela sans perdre de temps pour que les enfants ne restent pas dans l’attente.

Ces derniers mois, des groupes de parents ont exprimé leur colère. Comment réagissez-vous?

Je souhaite améliorer la communication avec les parents. Nous avons rencontré certains d’entre eux, qui étaient mécontents de leur relation avec le service. J’ai reçu ici, dans mon bureau, des parents confrontés à des situations complexes. Je m’implique personnellement. Nous devons aider ces mères et ces pères pour qu’ils retrouvent leur fonction parentale. Protéger les enfants et soutenir les parents, c’est compatible. Nous voulons agir le plus en amont possible afin d’expliquer ce que nous faisons et de nous montrer transparents. L’objectif est de rendre nos décisions acceptables dans l’intérêt des enfants. J’ai la volonté de créer ce dialogue et nous avons déjà commencé. C’est notre responsabilité dans un contexte qui peut être chargé d’émotions.

Le SPJ doit aussi gérer des situations conflictuelles. Des progrès sont-ils possibles?

Oui, nous allons développer de nouvelles approches pour mieux gérer les conflits, notamment dans les cas de séparation des couples, en intégrant tous les partenaires: parents, avocats, tribunaux, psychologues ou psychiatres. Il s’agit de les inciter à s’engager le plus tôt possible à ne pas mettre de l’huile sur le feu. Quelle est l’urgence en termes de réformes dans les prochains mois? Nous allons renforcer la prise en charge des situations complexes par les assistants sociaux en développant le travail en tandem. L’action en binôme aide à prévenir l’épuisement professionnel face à des situations difficiles.

Un peu comme les policiers, qui agissent en partenaires…

Ce type de relation est en effet important mais ça n’est pas directement comparable. On retrouve plutôt quelque chose de similaire dans le domaine médical. Il est fondamental pour ces professionnels de pouvoir échanger. Prendre en charge la maltraitance, ce n’est pas facile. Les intervenants ne sont pas trop de deux pour faire face à certaines résistances qui peuvent se mettre en place.

Vous avez dit à des députés que le SPJ est fragile en matière de ressources humaines. Pourquoi?

Il est important de soutenir les collaborateurs qui peuvent se retrouver en difficulté, afin d’éviter le risque d’épuisement professionnel. Être exposé quotidiennement à la maltraitance peut provoquer une importante fatigue psychologique.

Combien le SPJ compte-t-il de collaborateurs, des engagements sont-ils planifiés?

Le service compte 280 collaborateurs actuellement. Il est trop tôt pour entrer dans les détails mais je vais appliquer la volonté, exprimée par le Conseil d’État, de renforcer le SPJ par rapport à la prise en charge des dossiers complexes.

Les quatre ORPM étaient décrits comme cloisonnés. Comment agissez-vous?

C’était un risque identifié lorsqu’ils ont été créés en 2005. Depuis mon entrée en fonction, le lien hiérarchique direct qui lie le chef du SPJ aux responsables des ORPM a été rétabli. Chaque semaine, je rencontre les chefs des ORPM. Je souhaite avoir un contact direct avec eux. L’information circule mieux. Les situations complexes, les cas limites, remontent ainsi à la direction du service. C’est ce qui avait manqué dans l’affaire du père abuseur. Je veux être au courant de ce qui se passe sur le terrain.

Il est question de transformer le SPJ en une «direction générale». Qu’est-ce que cela veut dire?

L’idée est d’inscrire la protection de l’enfance dans une vision plus large en nous organisons sur trois pôles clés: le soutien aux activités de jeunesse et la prévention socio-éducative, la protection de l’enfance, l’hébergement et les prestations socio-éducatives ambulatoires. Nous fusionnerons des missions pour les rendre plus visibles et leur donner une meilleure efficacité. (24 heures)