Jean-Marc Vandel, le Pirate qui part à l’assaut du Château

Jean-Marc Vandel, 51 ans, ingénieur en informatique, essuie les plâtres. Il est le tout premier candidat du Parti pirate pour un siège de conseiller d’État vaudois. C’est aussi une première romande. Après Zoug en 2016, c’est seulement la seconde fois qu’un Pirate veut devenir ministre cantonal.

La section vaudoise est née il y a neuf ans, mais les Pirates n’ont jamais fait élire l’un des leurs sur sol vaudois et leur positionnement ne semble pas rigide: apparentés aux partis de gauche lors des fédérales de 2015, ils ont conclu un apparentement avec les Vert’libéraux quatre ans plus tard. D’ailleurs, cette alliance se poursuit-elle à l’occasion de la succession de Jacqueline de Quattro? Le fait qu’un Vert’libéral, Arnaud Durand, préside le comité de campagne de Vandel est-il un signe prémonitoire? Il faudra attendre les premiers jours de janvier pour connaître le mot d’ordre des Vert’libéraux vaudois. Quoi qu’il en soit, se félicitent les Pirates vaudois, plusieurs Vert’libéraux, à titre personnel, soutiennent déjà Jean-Marc Vandel.

Celui-ci décline les revendications classiques des Pirates. «Nous ne devons pas être esclaves des nouvelles technologies, mais promouvoir les logiciels libres, lance le candidat. L’argent public doit produire du code informatique public.» Il dit vouloir poursuivre la politique de promotion des logiciels libres que François Marthaler (conseiller d’État Vert de 2004 à 2012) avait voulu initier au sein de l’État. Jean-Marc Vandel est aussi un écologiste convaincu. Il est favorable au concept d’urgence climatique, sans toutefois abandonner le consensus démocratique, ni discourir sur la croissance comme le fait Toto Morand. Il veut des mesures fortes et contraignantes: interdiction des jets privés et du tourisme spatial, baisse du niveau autorisé de CO2 pour les 4x4, vignette antipolluante, «essayer de nous passer de ce qui n’est pas nécessaire». Et il demande aussi la gratuité totale des transports publics.

Pas un obsédé

Habitant de Savigny, cet ingénieur EPFL est associé dans la société Open Net basée à Prilly. Celle-ci «implémente la transition digitale» dans les PME romandes. À l’armée, il a été sergent-major dans les transmissions. Tout Pirate qu’il soit, Jean-Marc Vandel veut aussi montrer qu’il n’est pas un geek, un obsédé d’informatique: il est aussi passionné de tango, qu’il enseigne à l’Uni de Lausanne, diffuse comme DJ et a célébré comme fondateur d’un festival lausannois aujourd’hui disparu. Bref, Jean-Marc Vandel a un visage, une vie sociale, politique, culturelle. Et que pense-t-il de la candidature de la Grève du climat, incarnée par Juliette (dont on ne connaît pas encore le nom de famille)? «C’est difficile de se prononcer sur quelqu’un d’anonyme, répond-il en taclant. Ce poste, c’est un poste pour une personne, qui a un secret de fonction, qui doit respecter la collégialité et j’ai de la peine à voir comment un collectif va gérer cela.»