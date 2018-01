Jeu d’enquête recherche comédiens pour camper témoins et suspects

Vous avez toujours rêvé d’entrer littéralement dans le jeu Cluedo, de camper Sherlock Holmes sur scène ou de masquer votre regard derrière les lunettes noires d’Horatio Caine, tout en vous sentant à l’étroit dans l’espace contigu d’un spectacle Meurtres et Mystères? Crime en ville (Stadt-Krimi, en v.o.) devrait vous plaire. Bonne nouvelle, la société bâloise qui a lancé ce jeu interactif d’enquête en plein air en Suisse alémanique a des envies de Suisse romande. Après deux salves d’essai durant les étés 2016 et 2017, The Same Productions & Films veut installer durablement son offre de ce côté-ci du Röstigraben. Et pour y parvenir, elle cherche des comédiens romands. Raison pour laquelle elle met sur pied un casting à la fin du mois à Yverdon-les-Bains.

Mais Crime en ville, c’est quoi au juste? Une enquête à mener durant quatre heures par petites équipes dans un large périmètre prédéfini. Idéal pour les sorties d’entreprise, le jeu se prête fort bien aux initiatives privées, genre enterrement de vie de garçon, fête d’anniversaire, etc. «Chaque équipe (formée de quatre à dix personnes) reçoit du maître de jeu un dossier d’enquête qui contient des photos de la scène de crime, des indices, des pièces à conviction et un rayon d’action», explique Daphné Habert-Cordier, responsable romande de la société installée à Binningen (BL).

Casting de figurants

Une fois lâchées dans la nature, les équipes vont rencontrer des témoins et des suspects grâce auxquels ils résoudront l’affaire criminelle sur laquelle ils se penchent. «C’est pour jouer ces rôles-là, et celui de maître de jeu, que nous sommes à la recherche d’adultes de tous âges», reprend la coordinatrice romande. Le profil recherché est celui d’un comédien professionnel ou d’un bon amateur (leur participation est évidemment payée). «Seules contraintes, il faut être à l’aise avec l’improvisation et aimer le contact avec les gens», précise Daphné Habert-Cordier.

Quatre enquêtes sont d’ores et déjà agendées au printemps prochain, toutes à Lausanne. Les crimes auront lieu les 17 mars, 8 avril, 12 mai et 16 juin. (24 heures)