Julie, une Aiglonne en étendard vaudois

On pourrait croire que Daniele Finzi Pasca, metteur en scène du spectacle de la Fête des Vignerons, a opéré le casting du porte-drapeau vaudois. Une jeune femme, prénommée Julie (l’un des personnages centraux dans l’arène) et vigneronne. La motivation est la même dans les deux cas: dépoussiérer la tradition et être dans l’air du temps. «On m’a laissé entendre que c’était pour apporter une touche de modernité et que ce serait chouette que ce soit une femme», confirme Julie Martin, dans son costume de «bannerette ou de banneresse, j’ai entendu les deux». Et le prénom, faut-il y voir un clin d’œil? «Je ne sais pas, mais franchement je ne crois pas», ajoute la sympathique Aiglonne de 18 ans, qui a postulé spontanément par courrier.

La banneresse, qui vient tout juste de terminer son apprentissage de viticultrice, se destine à une maturité professionnelle dès l’an prochain. «Avec l’objectif de m’inscrire à l’école d’œnologie de Changins», précise la Chablaisienne, qui n’est pas tombée loin des ceps de ses parents. Ces derniers possèdent 3 hectares près du château d’Aigle à l’enseigne de la Cave du Clos Aimond, qu’elle espère reprendre un jour. Elle le sait: ce dimanche sera en quelque sorte sa journée, elle qui revêtira l’apparat du porte-drapeau, symbole de tout le Pays de Vaud, qui plus est le jour même où celui-ci en sera le principal maître de cérémonie. «Et surtout il clôturera la Fête des Vignerons. Ça va être fabuleux.»

Les sensations des trois semaines passées ont déjà donné le ton entre les apparitions dans les spectacles, lors des officialités ou simplement autour de l’arène, où il ne passe pas deux minutes sans qu’elle soit prise en photo. «Tout ce monde, cette euphorie, c’est quelque chose de magique que je n’avais jamais vécu jusqu’ici. Certains me demandent parfois si je regrette, alors que je remettrais ça sans hésiter. J’avais tout de même eu un doute pour cause d’examens à passer, mais je ne voulais pas rater ça.»

Encore la pose pour une photo. Son homologue d’Appenzell – une femme également – la chambre gentiment en passant: «En trois semaines, quelque chose s’est créé entre les bannerets. J’ai du reste cru entendre que l’idée d’une amicale de ceux de la Fête était dans l’air.» Les magnifiques costumes identiques sont déjà un trait d’union symbolique important. «Si ce n’est que les femmes ont des manches courtes.» Mais vu la chaleur du jour, elles ne lui manquent pas.