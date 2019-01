Karine C se connecte aux névrosés de la Toile

«Mais pourquoi est-ce que les bébés chats font des millions de vues alors que l’on se dépêche de scroller les vidéos de migrants?» C’est à partir de ce genre de réflexions que Karine C a écrit «Karine C # se wifi de tout», son troisième one-woman-show.

«Nos nouveaux comportements – le mien compris – m’interpellent. Comme le signale le jeu de mots du titre, j’essaie donc de prendre du recul, de me méfier.» Mais l’artiste prend soin de ne pas tomber dans un climat anxiogène. Depuis bien longtemps, cette maman de deux préados a choisi de relever le côté amusant de nos travers, plutôt que de fustiger.

Les adeptes de cette humoriste ont découvert le personnage de Karine C dans «Pourquoi les filles ne s’épilent jamais le premier soir» et «Y a pas de femme au foyer sans feu». L’alter ego renaît, porteur cette fois de facettes hypocondriaques et colériques. Mais ce troisième opus permet aussi à l’auteure d’étendre sa galerie de personnages.

Outre Lila, la vendeuse de lingerie, désormais adepte de coaching en ligne, se dévoile un millennial mettant le plaisir et la qualité au centre de sa vie. Ou encore Brianna: «La pouffe 2.0, parfaite pour dire des choses un peu plus trash que Karine C n’assumerait pas», se marre la Montreusienne.

À quelques jours de la première, Karine C se désole de devoir encore couper une vingtaine de minutes du spectacle. Elle peut toutefois compter sur les conseils d’un Karim Slama séduit par «le ton et la qualité d’écriture» de l’humoriste.

Lui qui travaille en ce moment sur un nouveau spectacle pour enfants ainsi que sur la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse 2020 ne se montre pas avare d’éloges. «Dans nos premiers échanges, j’ai été impressionné par la vitesse à laquelle elle intégrait mes conseils. Mais je ne fais pas une vraie mise en scène, il ne faudrait pas perdre ce qu’elle a créé.» Pour l’heure, Karine C se concentre surtout sur la meilleure manière de jeter un ordinateur par terre. Un excellent moyen de peaufiner tout en évacuant impatience et inquiétude liées à l’envie de bien faire. (24 heures)