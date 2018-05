L'ADN identique de deux accusés jumeaux déroute la justice

L’ADN d’un accusé retrouvé sur la scène d’un crime conduit plus d’un coupable à passer aux aveux. Pas de ça lundi devant le Tribunal correctionnel de Nyon! Pour autant, l’intéressé ne conteste pas la concordance avec son empreinte génétique. Il n’invoque pas davantage une quelconque machination. Il sait que rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit de son empreinte à lui, et non de celle de son frère jumeau, jugé à son côté. Ce dernier n’en pense pas moins. Et ils ont raison.

Les deux hommes, âgés de 28 ans, sont de vrais jumeaux. Dotés du même patrimoine génétique, ils présentent le même profil ADN. Il existe certes des procédés complexes mettant en évidence les légères variations pouvant apparaître individuellement au fil du temps, mais les analyses ne sont pas allées jusque-là. Peut-être parce qu’il n’y a pas eu mort d’homme dans cette affaire.

Une nuit d’août 2017, la collaboratrice d’un restaurant morgien rentre chez elle sur les hauts de Morges avec la recette du week-end pour la mettre en lieu sûr. Le dimanche précédant, l’établissement s’était fait cambrioler, les 5000 francs laissés dans la caisse avaient disparu. «En manœuvrant pour entrer dans le parking, j’ai aperçu une ombre par la caméra de recul, raconte-t-elle. Un individu encagoulé s’est approché de la portière. Il a frappé à la vitre avec le pistolet qu’il tenait dans la main droite. Il tentait d’ouvrir la portière avec sa main gauche. J’ai klaxonné, il s’est enfui.»

Le restaurateur est interrogé par la police sur les personnes censées connaître les habitudes de la maison. L’un des deux frères était du nombre, jusqu’à un accident de moto qui lui a fait perdre l’usage de son bras droit. Il sera arrêté le lendemain en compagnie de son jumeau. Les deux sont en préventive depuis ce jour-là. Ils ont été reconnus ensemble sur la vidéo du train, revenant du village de l’agression quelques minutes plus tard. Leur empreinte ADN a été retrouvée sur une portière de la voiture. Sans qu’on puisse évidemment dire lequel des deux l’y a laissée.

Contre l’ancien employé du restaurant, la procureure Marlène Collaud a requis 40 mois de prison. Et 48 mois contre son frère valide. Non parce que ce dernier a déjà été condamné en France pour des vols, mais parce qu’il serait aussi l’auteur du cambriolage du restaurant le dimanche précédent. Son ADN avait été retrouvé sur le couteau ayant servi à forcer la caisse. Cela n’aurait pas suffi à l’incriminer s’il n’avait laissé aussi ses empreintes digitales. À la différence de l’ADN, ces empreintes diffèrent même entre de vrais jumeaux. Verdict prochainement. (24 heures)