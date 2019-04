L’Arboretum croule sous les visites de classes

La gratuité totale de l’école, qui interdit désormais par arrêt du Tribunal fédéral de faire payer les parents pour des activités extra-muros, fait mal à de nombreux musées payants, boudés par les visites scolaires (24 heures du 25 mars). L’Arboretum du vallon de l’Aubonne échappe à la règle. Et pas qu’un peu. En 2018, il a enregistré son record de visites guidées pour les écoliers – 120 classes – et décidé de limiter ces dernières à 80 classes dorénavant.

Ce qui rend l’Arboretum si attractif, ce ne sont pas seulement son séquoia géant et ses têtards: c’est la gratuité de ses visites scolaires (exclu le transport). Elle est rendue possible depuis six ans par le financement de deux fondations: la Bata Children’s Program Foundation (2013-2018), puis la Fondation Audemars Piguet, qui reprend le flambeau dès cette année et pour trois ans, toujours avec un budget de 30'000 francs.

De 10'000 à 30'000 francs

«C’est un peu l’inverse du bon sens: on se limite alors que d’autres n’ont pas assez de visites, admet Pascal Sigg, directeur de l’Arboretum. Mais si on le fait, c’est pour maintenir une offre de qualité.» Le calcul est vite fait: les 30'000 francs répartis entre 120 classes offrent une visite à 250 francs; pour 80 classes, on augmente le budget à 375 francs. Une somme à la hauteur des coûts que représentent l’engagement d’un animateur pour une heure et demie, la préparation du matériel et le travail administratif organisationnel.

Si le parc, qui a fêté ses 50 ans l’année passée, peut compter sur ces soutiens précieux, c’est grâce à son président, Pierre-Alain Blanc. «À mon arrivée en 2011, il fallait trouver du financement. On ouvrait la buvette que le dimanche après-midi, contre six jours sur sept aujourd’hui (ndlr: d’avril à octobre)!» L’ancien syndic d’Aubonne va donc trouver un de ses contribuables, Thomas Bata, de la famille propriétaire de la marque de chaussures. «Il m’a dit qu’il était partant, mais seulement pour un projet en lien avec les enfants, qu’il pourrait soutenir par le biais de sa fondation.»

À l’époque, une dizaine de classes vient chaque année à l’Arboretum, sans que rien ne soit offert. Pierre-Alain Blanc, ancien formateur de maîtres de sport à la Haute École pédagogique, ficelle alors un projet avec des enseignants qui connaissent la forêt. Bata Children’s Program Foundation lui octroie 10'000 francs «pour essayer». «Le Département n’a pas voulu publier notre offre, car elle était liée à une marque», se souvient le président. Toutefois, le bouche-à-oreille fonctionne et le nombre de petits visiteurs augmente progressivement. Quelque 10'000 écoliers ont profité de cette offre en six ans, durant lesquels on est passé de deux à six animateurs, et de 10'000 à 30'000 francs. Pour les courses d’école 2019, Pascal Sigg prévient: «On est déjà complet en avril, mai est bien rempli et juin est à moitié plein.»

«Une publicité très forte»

Outre le fait que ces visites contribuent à former la jeunesse à l’écologie et à la connaissance de la nature, elles sont une vitrine importante, indique Pierre-Alain Blanc. «Les enfants qui sont venus avec leur classe en parlent, reviennent avec leur famille. C’est une publicité très forte!» La preuve: un parking provisoire est en projet pour absorber le nombre grandissant de visiteurs certains samedis et dimanches.

Le réchauffement climatique explique aussi cette affluence. «On note un regain d’intérêt pour quelque chose qui a toujours été là», constate Pascal Sigg, énumérant le WWF, Pro Natura ou encore La Salamandre de Julien Perrot. L’idée de préservation de la nature est également porteuse pour trouver des financements. «Pour une fondation comme celle d’Audemars Piguet (ndlr: qui œuvre à la conservation des forêts dans le monde et à la sensibilisation de la jeunesse à cet égard), ce que nous offrons entre complètement dans le cadre», conclut le directeur. (24 heures)