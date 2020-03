«L’EPFL a demandé plus d’argent, elle l’aura»

Le poste de président du Conseil des EPF est méconnu, mais il est éminemment stratégique. Nommé par le conseil fédéral, Michael Hengartner est à la tête de l’organe de direction et de surveillance des EPF depuis le 1er février. Un domaine monstre assorti d’un budget annuel de 2,5 milliards et avec une vingtaine d’antennes, dont les deux écoles polytechniques, qui se trouvent dans treize cantons.

Peu présent, pas assez combatif pour négocier les budgets, votre prédécesseur a essuyé de nombreuses critiques. Quel président du Conseil des EPF serez-vous?

Mon ancienne place de président de Swissuniversities me l’a appris: il faut être visible. Je veux donc voir et être vu. Je passerai du temps entre Berne et Zurich, mais je compte aussi avoir un bureau à l’EPFL, où je viendrai de temps en temps. À la tête d’un petit conglomérat de six entités, je me sens dans la peau d’un père de six enfants de tailles très différentes, avec des missions et des besoins distincts. Vous ne pouvez pas les traiter de façon identique, mais vous devez les traiter de façon équivalente. Je me suis promis de tous aller les voir pour me présenter, je me donne six mois. Mais cette visibilité concerne aussi l’extérieur. Le domaine des EPF doit s’ouvrir à la population qui en est le véritable propriétaire.

Avec vous, c’est le retour d’un scientifique à la présidence. Beaucoup se réjouissent mais craignent pour leur crémerie. Sur quelles disciplines allez-vous mettre l’accent?

Je connais en effet bien le monde scientifique et je sais l’importance de l’indépendance et de l’autonomie qui l’accompagnent. À tous les niveaux, on ne garde que les compétences dont on a besoin. Le reste, on délègue, cela ne changera pas. Les écoles et les départements conserveront leurs prérogatives, je ne m’immiscerai pas dans les labos. Ce qui ne m’empêchera pas de vouloir lancer des ponts, de lancer des synergies. Avec deux présidents qui s’entendent bien, il y a une opportunité à saisir. Je compte poursuivre et développer les synergies entre les deux écoles.

Vous pensez au master commun en cybersécurité lancé récemment?

C’est un très bon exemple. Il y a aussi le Swiss Data Science Center, structure commune aux deux EPF pour tout ce qui relève de la science des données. C’est le genre de collaborations que je veux voir essaimer, c’est également ce que veut voir le politique. Ces partenariats sont intéressants au niveau scientifique, mais aussi du point de vue économique. Pourquoi financer deux fois le même programme si l’on peut unir nos forces et proposer une formation solide? Le but d’une université n’est pas de faire du profit, mais plutôt d’investir de façon optimale les moyens que nous avons à disposition dans l’éducation et le transfert de savoir.

Les deux présidents des EPF, Martin Vetterli et Joël Mesot, s’entendent bien, c’est un fait. Mais leurs écoles n’en restent pas moins concurrentes. Comment allez-vous gérer cette tension?

J’en ai l’habitude. À l’Université de Zurich, j’étais le recteur de sept facultés. Elles étaient sœurs, mais elles étaient également en concurrence pour un budget global. À un moment, il faut trancher. Je mets un point d’honneur à être transparent, et d’expliquer pourquoi on a pris une décision plutôt qu’une autre. Au final, si vos arguments sont bons, il est difficile de les contester. Mais nous ne prétériterons personne. Avec les EPF, nous avons la chance d’avoir deux jambes fortes, nous sommes prêts pour courir un marathon. Nous le serons beaucoup moins si nous affaiblissons une jambe pour renforcer l’autre.

On en revient à l’image du père qui protège ses enfants.

Je nous vois comme une famille. Chaque enfant a un prénom différent, mais nous avons une réputation et un nom de famille communs. Nous devons tous tirer à la même corde pour maintenir cette réputation. Mais comme dans toutes les familles, il arrive que certains enfants demandent plus d’attention. En ce sens, le Conseil des EPF joue un peu le rôle des parents, qui doivent aider au développement de leurs enfants.

Il y a des enfants qui veulent plus d’argent de poche.

Oui, mais c’est aux parents, qui n’ont pas tout à coup plus d’argent à distribuer, de fixer les priorités. Au final, il faut faire au mieux avec ce que l’on a.

À ce titre, l’EPFL a récemment demandé une augmentation de son budget, de l’ordre de 30 millions. Les obtiendra-t-elle?

L’EPFL a demandé plus d’argent, elle l’aura. Nous avons d’ailleurs déjà libéré près de 15 millions supplémentaires. C’est une institution fantastique pour notre pays qui contribue à son excellence internationale. Il faut soutenir ses efforts. Les discussions sont encore en cours, mais les décisions devraient tomber ces prochains mois. Nous entendons les besoins de l’école, nous y répondrons. Mais, encore une fois, notre budget n’est pas illimité.

À l’heure des cybermenaces et de l’intelligence artificielle, on attend tellement de la science qu’on a tendance à lui demander l’impossible. Vous allez promettre la lune?

Même lorsque l’on a beaucoup de moyens à disposition, il ne faut pas survendre ce qu’on peut faire. En 1971, Nixon déclarait la fin du cancer. Cinquante ans plus tard, la guerre est loin d’être gagné. Il faut être honnête. On peut amener une contribution, même conséquente, mais la science et la technologie ne vont pas changer le monde en trois jours. Promettre ça, c’est prendre le risque de décevoir et de perdre sa crédibilité.

Le Conseil fédéral veut modifier la loi sur les EPF, en accordant plus de pouvoir au Conseil des EPF. Les écoles se plaignent d’une mise sous tutelle. La charge est sévère, non?

Il faut prendre garde à ne pas «émotionaliser» le débat. Cette modification comporte de nombreux points sur lesquels tout le monde est d’accord: par exemple, on flexibilise l’âge de la retraite des professeurs, pour permettre à nos stars de rester plus longtemps. S’agissant des points de vue qui soulèvent des discussions, le Conseil fédéral a simplement voulu préciser des processus qui avaient déjà cours.

La possibilité, pour le Conseil dans les EPF, d’intervenir et d’avoir son mot à dire dans l’opérationnel des écoles, est tout de même une sacrée nouveauté. Et elle déplaît.

Notre surveillance ne concerne que les processus, pas les actes individuels. Nous devons pouvoir intimer à une institution d’avoir l’œil sur tel ou tel point mais nous ne regarderons pas nous-mêmes. Il faut que nous puissions le lui dire.

On ne peut s’empêcher de penser à cette professeure d’astronomie de l’ETH, licenciée pour mobbing. L’EPFZ n’a pas tout de suite lancé une enquête. Vous aimeriez pouvoir changer ça?

C’est un exemple.

L’idée est donc de pouvoir agir plus vite dans ce genre de cas?

Oui.

L’EPFL a connu de grandes tensions autour de son cursus de mise à niveau, entraînant un litige jusqu’au Tribunal administratif fédéral (TAF). La révision de la loi voudrait empêcher les écoles de recourir jusqu’au TAF. Pourquoi?

Ce n’est pas tout à fait correct. Les étudiants et les écoles vont continuer de pouvoir recourir contre les décisions de la commission de recours interne du Conseil des EPF. En revanche, un recours au Tribunal administratif fédéral contre une décision de la commission concernant les écoles elles-mêmes serait explicitement exclu.

Dans les labos, les chercheurs sont inquiets quant à l’accord-cadre avec l’UE. Quel rôle pour le Conseil des EPF dans ce débat?

La recherche est effectivement l’un des milieux qui a le plus souffert des conséquences du 9 février. Nous avons tenu le choc, mais devons faire en sorte que ça n’arrive plus. Dans ce dossier, la marge de manœuvre est fine: il s’agit d’expliquer au politique que si la Suisse veut continuer à produire une science et une innovation de qualité, une collaboration internationale est indispensable. Mais je me concentre actuellement sur l’initiative de limitation. Si elle passe, il n’y aura plus besoin de discuter. D’où l’importance d’expliquer à quel point les bilatérales sont importantes pour la recherche et pour la mobilité de nos jeunes.