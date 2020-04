L’EPFL assouplit sa fin de semestre

Les étudiants de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) y voient plus clair. Alors que le campus est interdit d’accès et qu’ils travaillent à distance depuis la mi-mars en raison de la pandémie, la direction de l’école a dévoilé, jeudi, les modalités de fin de semestre.

La première inconnue concernait les dates de la session d’examens. Celle-ci est repoussée et prolongée. Initialement prévue sur trois semaines, à partir du 15juin, elle s’étalera finalement sur près d’un mois, du 3 au 28 août. «Cela concerne les étudiants en bachelor et master, ainsi que ceux qui suivent le cours de mathématiques spéciales et le semestre de mise à niveau», précise l’EPFL.

La direction ajoute qu’il «n’y aura pas de retour sur les bancs avant la prochaine rentrée d’automne» puisqu’elle prolonge l’interdiction des cours en présentiel jusqu’au 29mai, date de la fin du semestre. Les enseignements continueront donc à distance.

Les étudiants auront ensuite trois semaines de pause avant une grosse période de révisions et de préparation aux examens, entre le 22 juin et le 31 juillet. «Il sera décidé, en fonction de l’évolution des recommandations sanitaires, si les révisions de juillet pourront ou non se dérouler sur le campus», indique l’EPFL. Le Conseil fédéral a annoncé, quelques heures après, qu’il envisageait une réouverture des hautes écoles à partir du 8 juin.

Cas particuliers

Pour les examens, il est acté que les étudiants devront se présenter en personne. Nombre d’entre eux ayant quitté la Suisse, la question de leur retour se pose. «Nous sommes conscients qu’il y aura certains cas particuliers. Ceux-ci seront analysés en détail et des solutions pourront être mises en place le cas échéant», dit Emmanuel Barraud, porte-parole de l’école.

Au-delà de l’adaptation du calendrier, l’EPFL annonce avoir pris «quelques mesures d’assouplissement». La première concerne les étudiants qui suivent le semestre de mise à niveau (MAN). Pour rappel, il s’agit de ceux qui n’ont pas obtenu 3,5 de moyenne dans les branches principales de leur discipline à la fin du premier semestre. Stoppés dans leur cursus, ils doivent valider cette MAN pour avoir le droit de refaire leur année. Sinon, ils sont normalement exclus de l’école. Ce ne sera pas le cas cette fois. «Une moyenne insuffisante aux examens de mise à niveau ne signifiera pas une exclusion: les étudiants concernés pourront recommencer leur 1re année», confirme la direction.

Une mesure forte alors que la MAN a été très contestée ces dernières années, car jugée arbitraire et non conforme au droit, avant d’être validée par le Tribunal administratif fédéral. L’exception de cette année pourrait-elle lui redonner un goût d’injustice? «L’ensemble des mesures s’appuie sur le fait que les conditions d’études n’ont pas été optimales ce semestre, répond Emmanuel Barraud. Concernant la MAN, on peut par exemple penser que les étudiants n’ont pas pu se retrouver en petits groupes pour faire des exercices, ou avec un mentor, etc. C’est donc bien une mesure exceptionnelle qui répond à une situation exceptionnelle. Cela n’est pas comparable avec les volées précédentes.»

Derniers ajustements: les étudiants pourront «décider jusqu’au 24 juillet de renoncer à se présenter à une ou plusieurs branches, sans que cela compte comme un échec». Une prolongation d’une année de la durée des études est aussi rendue possible. «Nous estimons que ces mesures permettront à chacun de passer ses examens dans les meilleures conditions. Le niveau d’exigences quant à l’acquisition de la matière ne sera toutefois pas modifié», conclut la direction.