L’État absorbe sans ciller les effets de la RIE III

Au nom d’un Conseil d’État «fier et satisfait», le ministre des Finances Pascal Broulis a présenté jeudi les grandes lignes d’un projet de budget 2019 «équilibré» – le treizième d’affilée. Sans surprise, il prévoit un petit excédent de revenus de 110'500 francs, pour un total de charges de 9771 millions de francs (+2,55%). La routine, quoi (voir infographie). Sauf que la tâche était cette année rendue «très complexe» par le déploiement des pleins effets de la RIE III vaudoise, dixit le ministre PLR.

La réforme vaudoise de l’imposition des entreprises et son volet social entraînent en effet des baisses de revenus et des augmentations de charges. Celles-ci pèsent 209 millions de francs sur le budget de l’État, déduction faite des 128 millions mis de côté en 2017 pour supporter le report de la réforme nationale. Car tant qu’elle n’est pas en vigueur, cantons et communes sont privés à la fois d’une compensation fédérale et de l’apport que générera la suppression des statuts fiscaux spéciaux. Pascal Broulis se félicite au passage que les effets escomptés de la RIE III «sont dans le tir de ce qui a été estimé dès 2013. On ne s’est donc pas trop trompé.» Cela dit, il faudra attendre 2021 pour connaître les incidences exactes de la réforme.

Telle une éponge absorbante, l’État digère un accroissement global de ses charges de 2,55% grâce à une hausse parfaitement parallèle de ses revenus. La baisse mécanique des recettes fiscales liées aux entreprises (–280 millions de francs) est en partie compensée par les impôts des personnes physiques, tant sur le revenu que sur la fortune, qui augmentent respectivement de 3% (+105 millions) et de 7,8% (+45 millions).

L’État embauche

Le personnel de l’État continue de croître, avec la création de 285 ETP (+1,7%). Parmi eux, on recense 150 postes d’enseignants dans le cycle obligatoire et post-obligatoire, nombre toujours indexé à la croissance démographique, qui d’ailleurs se tasse sensiblement, a relevé Pascal Broulis. Plusieurs embauches auront notamment lieu au sein du Service pénitentiaire et de la Police cantonale. Les dépenses d’investissements augmentent elles aussi, atteignant 545 millions de francs, et même 876 millions si on prend en compte les garanties accordées entre autres aux bâtisseurs parapublics, tels que les EMS.

«Ce n’est pas un budget d’austérité, il est très généreux et ne laisse aucune mission de l’État en retrait: il en renforce même lorsque c’est nécessaire», résume le grand argentier, qui rappelle aussi les «risques et incertitudes» planant sur l’avenir: Brexit, marchés boursiers, «gesticulations de Donald Trump» ou encore refus de la RFFA par le peuple – le nouveau nom de la réforme fédérale de l’imposition des entreprises, liée désormais au financement de l’AVS.

La droite très critique

Les partis n’ont pas tardé à réagir à cette présentation. Le PLR, minoritaire au Conseil d’État, a illico éreinté un budget à l’équilibre «de plus en plus vacillant». Tout comme l’UDC, le parti pointe une fois encore le Département de la santé et de l’action sociale «qui ne cesse d’enfler». Les deux formations ciblent, sans le nommer, le ministre Pierre-Yves Maillard. «La hausse des dépenses dans l’action sociale atteint 179 millions, soit 7,4% de plus que dans le budget 2018. À lui seul, le domaine du social représente 76,3% de la hausse globale des charges!» tonitruent les libéraux-radicaux. «Sur 100 francs, l’État dépensera autant pour l’action sociale que pour la formation: 30 fr. 11.» Commentant les mêmes chiffres, l’UDC dit sa «stupéfaction» devant la «désinvolture» du gouvernement. Ce budget «vorace repose sur des revenus non fiscaux comme la contribution importante des communes à la facture sociale. Il est temps que les Vaudois bénéficient d’un retour sur les efforts consentis, en profitant d’une diminution significative de 3 points d’impôts.» Sans quoi, le groupe «se réserve le droit de refuser le budget au Grand Conseil».

Point d’alarmisme au Parti socialiste, qui parle d’«un budget équilibré et une croissance maîtrisée». Il salue la mise en œuvre de son initiative visant à limiter la charge des primes LAMal à 10% du revenu des ménages, «ainsi que les investissements dans le domaine de la formation et les efforts faits quant à la politique pénitentiaire». «Des mesures concrètes sont prises pour un développement harmonieux mais soutenu du canton», relève la cheffe du groupe PS Valérie Induni.

L’enthousiasme est un chouïa moindre chez les Verts, qui lancent une pierre dans le jardin de la ministre Jacqueline de Quattro: «L’insuffisance des dépenses en matière environnementales», qui ne représentent que quelques petits pourcents du budget. Face au changement climatique, les écologistes appellent le Conseil d’État «à envisager rapidement de faire converger divers investissements et politiques pour répondre à l’urgence et anticiper ses effets». (24 heures)