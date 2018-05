L'Etat avait sous-estimé la souffrance d'une victime d'agression

«Ce n’est pas tellement une question d’argent que de reconnaissance de la souffrance de ma cliente. Elle estimait inadmissible que la réparation convenue devant le Tribunal criminel de Lausanne soit réduite comme peau de chagrin.» Me Coralie Germond a convaincu le Tribunal cantonal que les séquelles physiques, psychiques et esthétiques d’un coup de couteau dans le cou à 1,5 cm de l’artère carotide méritaient davantage de considération.

Des 18'000 francs consentis et signés au procès par la personne reconnue coupable, la victime a reçu deux des mensualités de 100 francs promises, puis plus rien. Impossible d’obtenir mieux de quelqu’un emprisonné pour plusieurs années et sans le sou. Me Germond s’adresse alors à l’Administration cantonale. En application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), l’État est en effet censé pallier les situations de défaut de paiement ou d’insolvabilité dans ces cas-là.

«Devoir d’assistance publique»

L’avocate demande au Canton le paiement des 17'800 francs restant pour la réparation convenue au titre de tort moral. Or l’État décide de n’allouer que 4300 francs. Une telle réduction est perçue par la victime comme du mépris. Elle est surtout injustifiable aux yeux du Tribunal cantonal, saisi d’un recours.

La justice somme l’administration de porter ce montant à 9800 francs. On est loin encore des 18'000 francs annoncés au procès, mais la Cour cantonale rappelle que le législateur n’a pas voulu que le système d’indemnisation de la LAVI assure une réparation pleine et inconditionnelle du dommage subi. «La collectivité n’est pas responsable des conséquences de l’infraction, précisent en substance les juges, mais seulement liée par un devoir d’assistance publique envers la victime.»

Le procès pénal, en décembre 2016, avait fait les gros titres. Une Française de 44 ans avait été condamnée à 6 ans de prison pour tentative de meurtre sur la compagne de son mari. Début 2015, munie d’un couteau de cuisine dissimulé dans une enveloppe, elle s’était postée en embuscade dans l’immeuble de son amie devenue sa rivale. Lorsque celle-ci arriva, elle lui avait bondi dessus, lui assénant un coup de lame dans le cou. Plaquée au sol par son époux, lequel accompagnait la victime, l’assaillante avait réussi à quitter les lieux. Elle avait été arrêtée par la police quelques minutes plus tard. En plus de séquelles physiques, la victime souffre d’une perturbation psychologique durable aggravée par le fait que la tentative de meurtre a été commise par une personne de son entourage.

Pour fixer le montant d’une indemnisation acceptable de la part de l’État, les juges se sont basés sur l’abondante jurisprudence en la matière. Il en ressort que le cas de cette dame est à considérer parmi ceux rangés dans une fourchette entre 3000 et 10 000 francs, comparable aux cas les plus graves où 10 000 francs ont été alloués. C’est finalement cette somme qui a été arrêtée, diminuée des 200 francs reçus directement de la condamnée. (24 heures)